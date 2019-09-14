【9.14集會】淘大女子拍攝被圍　黃絲阿哥救駕：純粹家族黃藍糾紛

淘大商場大批愛國人士到商場揮動國旗及唱國歌，與在場人士及青年引發流血衝突，打鬥間有人受傷，警方到場制服並帶走多人。事件過後現場衝突仍然持續，有女子疑拍攝在場人士被包圍指罵，與另一名同被圍綠衣男子聲稱頭部被打中。其後一名自稱女子兄長的男子到場欲將女子勸走，稱「純粹係家族嘅黃藍糾紛」。他向該女子說：「我做得你大佬，都要保你出去」，「你唔好諗埋一邊啦！有咩返屋企先，阿媽響屋企」。三人離開時再發生衝突，綠衣男子受傷倒地。

淘大商場近300名愛國人士到商場揮動國旗及唱國歌，其間與在場人士發生爭執，有人被打傷。（李澤彤攝）

兩名中年男女被多人包圍。（李智智攝）

下午5時許，商場一樓的兩名中年男女與不同意見的市民發生口角，雙方一度發生衝突，職員到場維持秩序，並有社工在場調停，指可以護送兩人離開但兩人未有離去。該名姓黃女士自稱攝影愛好者，指自己見到有人接受傳媒訪問，於是停下拍照，其後被多人包圍及指罵，她聲稱頭部被打中。她指由活動開始已有人拍攝，更指自己兄長全家人均是「黃絲」，批評示威者「黃得好暴力」。另一名被圍綠衣男子鄭先生表示，見到黃女被包圍遂上前協助，其間亦被雨傘打中頭，，他斥在場人士是「暴徒」。目擊者指兩名男女多次在商場拍攝示威者大頭，稱已留意了他們很久。有人用鐳射光照向兩人，又向兩人遞飯盒。

一名自稱黃女士的兄長後來到場，並勸喻她離開「你唔好諗埋一邊啦！有咩返屋企先」。（李智智攝）

後來一名自稱黃女士兄長的帶帽男子到場，並勸喻她離開，指「如果係白衫溶咗你呀！」，黃女士勸他不要出聲，否則在場人士會打他，男子回應「你唔好諗埋一邊啦！有咩返屋企先，阿媽響屋企」。男子又向在場仍然情緒激動的人士指「我唔係嚟搞你，純粹係家族嘅黃藍糾紛，你唔好理我咩立場，我𠵱家要安全帶佢走得唔得先？佢係我親阿妹」。示威者向男子指罵，男子反問「你講咩呀？係咪和平示威先？」又繼續向黃女說：「我做得你大佬，都要保你出去」，「你唔諗下北角嗰啲，筋都被人斬斷呀！」

至下午近6時，被圍男女在離開現場期間突然再爆發衝突，有人指「有鬼」並追住其追打，有人不斷大叫「冷靜！」，姓鄭緣衣男子在商場外被打，受傷倒地，由義務急救員協助包紥。警方其後到場支援，被圍男女及自稱兄長的人士，登上警車。