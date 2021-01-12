新冠肺炎｜曾祈殷：1月疫情料徘徊每日幾十宗　倡花市要分散舉行

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（11日）公布新增41宗診個案，確診數字稍為回升，初步確診也有40多宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指今日在港台節目《千禧年代》中表示，目前香港的疫情正反應12月尾的情況，存在一定滯後，認為1月份的疫情仍然會徘徊在每日幾十宗的狀況。 港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，認為當局追蹤還不夠快，亦擔心醫院的小型爆發。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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曾祈殷指，目前的數字有滯後，反映的是12月尾情況。政府在啟德社區會堂設立的個案追蹤辦公室，並借調100名紀律部隊協助個案追蹤。曾指，現時社交距離措施對市民來說已經「頗辣，幾盡」，政府內部應該在執行、檢測方面更精準。他指，12月有許多無源頭個案，當時未能徹底調查清楚，因而相信1月份在每日幾十宗徘徊。

曾祈殷預計1月份仍然會徘徊在每日幾十宗的狀況。（資料圖片／黃寶瑩攝）

另外，港府早前宣布取消年宵，亦有消息指黃大仙上頭柱香、車公廟求籤等活動都難以如常舉行。曾表示，今年的確需要小心，尤其疫情尚未受到控制。他說過往年宵、車公廟、上頭炷香等賀歲活動都人頭湧湧，追蹤工作相對難以進行。他說，若想舉辦或者可以實施人流管制，而花市以分散方式進行。至於安老院舍方面，他仍然覺得要十分小心，暫時仍然以視像方式進行。

內地的疫情亦有反彈，曾指，見到有個案出現，都要盡快處理。而內地現時實行了許多措施，他相信內地各項措施的執行力，覺得有信心可以控制，不用太過擔心。至於香港是否要再收緊從內地來港的措施，他說需要港府與內地政府及時溝通。

何栢良在商台節目表示，認為當局在追蹤接觸者的工作仍然未夠快。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，留意到最近不少感染群組都和醫院有關，包括瑪嘉烈醫院職業治療部出現小型爆發，情況令人擔心，估計社區傳播鏈仍然活躍，認為當局在追蹤接觸者的工作仍然未夠快，「係要有陽性個案開始做，而唔係確診先做」又指部分患者得到陽性個案後幾日才列為確診，誤了追蹤時間，期望新成立的啟德個案追蹤指揮中心，能加快相關工作，政府亦要考慮加派人手，達至24小時內完成緊密接觸者追蹤的工作。

另外，近日天氣轉為寒冷，何說，不少人出現喉嚨不適或流鼻水，因而減低警覺性，可能出現感染病徵都未去檢測，呼籲市民加強警覺，若有醫院持續出現爆發，有機會會影響高危病人，甚至醫院的服務。