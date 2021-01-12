新冠肺炎．1.12｜確診反彈至60宗創本月單日新高　新填地街爆疫

本港新冠肺炎持續反覆，衞生防護中心公布，今日新增60宗確診個案，其中新填地街20至26號唐樓，累計已有21人染疫，當局宣布該幾幢大廈會列為強制檢測範圍。 港九小輪群組增3宗確診，涉及2名工作人員，以及一名緊密接觸者，累計已有8宗個案。

食物及衞生局晚上公布強制檢測令

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月15日或之前接受檢測：

1. 佐敦新填地街20號

2. 佐敦新填地街22號

3. 佐敦新填地街24號

4. 佐敦新填地街26號

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月12日至15日或之前接受檢測：

1. 觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓

2. 觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓

3. 觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓

新冠肺炎｜再多兩人違檢疫令判囚 23歲女回港即日企圖離境被截

1月13日【00:38】再有兩人因違反強制檢疫令被判刑，本港累計99人因違反檢疫令被法庭定罪。一名23歲女子，去年3月22日抵港，同日企圖離境北上，在深圳灣被入境處職員截獲，被判囚6日，緩刑一年。

另一名22歲男子在未完成14天酒店強制檢疫前，離開檢疫地點及脫下手環，被判即時監禁14天。

確診大廈｜佐敦現「疫區」 新填地街爆到廟街、廣東道共18宗

【23:59】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（12日）公布新增60宗個案，而佐敦新填地街20至26號雙號門牌，累計至少有21宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，新填地街附近有幢唐樓中招，距離上址只得2至3分鐘路程，包括廟街及廣東道，當中兩幢的確診者屬於中九龍幹線群組，涉6人；在這約0.1平方公里「疫區」，單日增共18宗。

列為強制檢測大廈的新元朗中心第三座，再揪出6名患者，當中三人感染源頭不明，近五日累計共有11名患者。

確診食肆｜增2餐廳 居青衣警宿舍確診青年曾到長沙灣大家樂

【23:23】本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增60宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增2間餐廳有患者足跡。兩名沒有病徵的患者分別到過長沙灣廣場大家樂及元朗順發大廈東方（勝記）飯店，其中一名19歲患者居於青衣已婚警察宿舍。

新冠肺炎｜康文署外判清潔工確診 負責樂富遊樂場、周日最後上班

【23:14】新冠肺炎疫情持續，康樂及文化事務署今日（12日）公布，一名在黃大仙區樂富遊樂場工作的外判清潔工人確診，她最後上班日為周日（10日），工作時有戴口罩，體溫正常，政府已安排全面消毒清潔樂富遊樂場。

黃大仙祠牛年頭炷香或不辦 解籤師傅：天災人禍順其自然

【21:05】距離農曆新年尚有一個月就到，然而新冠肺炎疫情持續，年宵花市取消，據悉政府正與廟宇商討新春期間的活動安排，包括善信年三十晚到黃大仙祠頭炷香，以及在車公廟求籤。

黃大仙祠今天（12日）人流不多，大部分善信進祠前有量體溫。有解籤師傅指無法估計政府將採取的措施，天災人禍面前，只能順其自然。

【21:00】自上月下旬起所有於登機當天或之前21天曾逗留英國超過兩小時的人士，將不會獲准登機前來香港，入境處表示，至今收到約560名港人的查詢及求助，並在收到港人的查詢及求助後已即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，繼續跟進；處方指已經將最新求助情況向相關政策局及部門反映，並會繼續與求助人保持聯繫，留意事態發展。

新冠肺炎｜黃大仙慈正邨81歲長期病老翁離世 累計160人不治

【20:55】醫院管理局公布，一名確診的81歲有長期病患男病人（個案編號：8636）今日下午3時29分於瑪嘉烈醫院離世。連同上述個案，至今共有156名確診病人於公立醫院離世，連同4名在死後確診或私家醫院不治病人，共計160名患者死亡。

新冠肺炎｜先達廣場人流減 租戶先行去檢測呈陰性不怕傳染

【20:37】旺角先達廣場出現新冠肺炎疫情，至昨日 （11日）有3名店員確診或初步確診，3人是親友關係。不過記者今日（12日）下午到過先達廣場了解，有租戶指「無聽過有初步確診喎，我哋前後左右都驗晒係陰性，可以肯定話你無」，並強調先達廣場只有一位確診者。至於確診店舖旁的員工亦稱，「間舖有3個人，一個中，另外兩個驗完都陰性。」

旺角先達廣場出現新冠肺炎疫情，至昨日 （11日）有3名店員確診或初步確診，3人是親友關係。（張浩維攝）

新冠肺炎｜消息：退休總警司吳淑芬掌管啟德追蹤中心 50警助追查

【20:17】本港新冠肺炎疫情反覆，政府在啟德社區會堂設立的新型冠狀病毒個案追蹤辦公室昨日（11日）開始運作。消息指，退休總警司吳淑芬會擔任辦公室總指揮，統籌追蹤工作，警方分別會有20人進駐辦公室協助，另有30人於總部透過俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」進行追蹤。

消息指，衞生署聘請了退休總警司吳淑芬擔任辦公室主管。（《警聲》圖片）

新冠疫苗｜聶德權：考慮放寛已接種人士防疫限制 可進入部份處所

【19:59】新冠肺炎疫情持續，政府會免費為市民接種新型肺炎疫苗，並由公務員事務局局長聶德權負責統籌疫苗接種工作。



聶德權接受明珠台節目《清心直說》訪問時表示，會考慮放寬已接種疫苗人士的部份防疫限制，例如由外地回港時可檢疫少於21天，或研究部份處所只供已接種人士進入等。

新冠肺炎｜鐵路警區港島綫巡邏小隊警員初確診 上周四最後上班

【19:37】本港新冠肺炎疫情持續，一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊警員今日（12日）初步確診，警方表示，該名警員昨日（11日）不適求醫，上周四（7日）最後一日上班，經衞生署評估後，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。

林村許願節取消 許願樹封至初九 鄉委會：不想有「許願群組」

【19:13】每逢農曆新年，不少市民都喜歡到大埔林村祈福「行大運」，向許願樹掟寶牒，祈望新一能夠事事順利。新冠肺炎第四波疫情反覆，大埔林村鄉委會主席林奕權今日（12日）表示，周日（10日）與委員開會後，基於安全風險評估，決定取消今年的「香港許願節」，他說，「祈願係希望大家平安，現時安排當然失望，但我地亦唔想出現『許願群組』，所以幾唔想都會有呢個決定。」

【17:30】深圳衛健委今日（12日）下午3時許，透過微信公眾號公布，一名香港跨境貨車男司機確診，屬無病徵患者。染疫司機由上月28日至本月7日期間，曾多次經皇崗口岸來回香港與東莞橋頭鎮一間紙品廠，司機昨日確診，現於深圳市第三人民醫院留醫，情況穩定。合共15人須接受檢疫隔離或醫學監察。

新冠肺炎｜港跨境貨車司機深圳確診 兩周內多次往返東莞紙品廠

1月12日，深圳衛健委公布，一名港籍中港貨車司機昨日在深圳確診。（資料圖片）

【17:10】至於為何新填地街的住戶，為何不需要全部遷走檢疫，張竹君指，由於不認為涉及渠管傳播，故不會全部住戶要檢疫隔離，但就需要強制檢測。

瑪嘉烈醫院再多一職業治療師初步確診 11人須檢疫

醫院管理局今日（12日）公布，瑪嘉烈醫院職業治療部繼3名病人服務助理確診後，再多一名職業治療師初步確診。

【16:45】張竹君：早前1月4日前要強制檢測單位，涉坪石邨3幢樓，包括金石、藍石、黃石樓，由於港大污水樣本監測發現有持續陽性反應，可能會有個案受今次強制檢測未發現 所以再做第二次強制檢測。

新填地街20、22、24、26號住戶要強制檢測，現時累計21人染疫，涉3大廈。

她又指，上述單位涉及不同群組，包括將藍隧道、三跑工程群組等。

新填地街20、22、24、26號唐樓須強制檢測 21人染疫涉多間劏房

【16:32】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日新增60宗確診，全是本地個案，其中13宗無源頭。另有近30宗初步陽性個案。

港九小輪群組增3宗確診，其中2工作人員，1宗屬緊密接觸，累積8宗個案。新填地街26號發現比較多個案，將再推免費強制檢測，20、22、24、26座單位。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：瑪嘉烈醫院職業治療部員工初步確診，11人須檢疫。染疫員工曾製作壓力衣，之前該院有3病人服務助理確診。醫院追蹤41名曾到職業治理部病人，逗留少過1小時，不是密切接觸者，將質料交衞生署跟進。

何婉霞又透露，屯門醫院一名內科病人於1月6日接受篩查，當時結果呈陰性，病人無病徵及發燒，因病人有需要轉院進行醫療程序，昨日再安排測試，發現弱陽性，血液樣本發現抗體，繼續做緊密接觸追蹤，安排同房病人檢測，病房徹底消毒。

【15:58】大埔鄉委會主席林奕權表示，由於疫情反覆，近日確診個案有所上升，基於安全理由，與各位委員於周日（10日）開會商議過後，決定取消每年一度的大埔林村「香港許願節」。他續說，以往經驗，大埔林村初一至初七人流比較多，其後時間人流相繼減少，因此，將於初十重新開放，屆時將沒有任何慶祝活動。

年宵取消｜旺角花墟年廿五起料實施道路管制 除花商車輛不准駛入

【15:40】本港第四波新冠肺炎疫情持續，食環署上周宣布，取消全港15個農曆年宵市場，因此預計不少市民或會到旺角花墟購買年花，坊間更聲音要求政府封閉花墟。然而，本月初油尖旺區議會一項文件已提到限制人流，「農曆新年前夕旺角花墟年花銷售場地及附近一帶特別交通安排」議題內容，提到擬由2月6日（年廿五）除了花販卸貨外，所有車輛不准駛入等措施，而該項議題將於明日（13日）呈上區議會商討具體情況。

區議會文件指，預計仍有一定人流在該段時間到旺角花墟一帶。（資料圖片／歐陽德浩攝）

【14:20】佐敦新填地街26號的唐樓，昨日（11日）再新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，惟近兩周已累計11人確診。記者今日（12日）到大廈視察，發現唐樓大閘貼上6張告示，解釋強制檢測的安排。而大閘亦掛上尼泊爾社區的橫額，而樓下亦有少數族裔開設的店舖，但在該店聚集的少數族裔，卻仍不知道要接受強制檢測。有住戶指，唐樓內的九成單位已經改為劏房，不知道一共有多少人入住，但大部份住戶都是少數族裔。

新填地街唐樓爆疫11人確診 存多個劏房 少數族裔未知要強制檢測

在大樓外牆可見，不少喉管被人加上其他的幼管，情況令人擔心。（張浩維攝）

【13:40】據了解，政府內部研判黃大仙祠上頭炷香、車公廟求籤參拜等賀歲活動，或難以「如常」舉行。



在車公廟附近營業的香燭舖店主大嘆生意難做，指農曆正月是生意旺季，但在疫情衝擊下只能望天打卦，「拜車公保佑我哋香港國泰民安。」有善信則認為，拜神是傳統信仰，難靠網上形式進行，期望政府勿全面禁絕，「拜神講誠心，咁樣好似唔夠親力親為。」亦有市民表示，港府可考慮實施廟內人數限制，平衡新年傳統及疫情防控。

新年或無頭炷香、拜車公 善信：不希望禁絕 香燭舖：望天打卦

旺角先達廣場爆疫，至昨有三名店員確診或初步確診，三人是親友關係。（資料圖片）

【13:30】消息指，本港今日新增逾60宗確診個案。換言之，個案宗數料創單月新高。

徐德義：未有計劃推強制市民接種疫苗 可擴大強制檢測範圍

【13:19】新冠肺炎疫情持續，政府早前公布接種疫苗的安排。立法會一個委員會今日（12日）討論相關事宜，有議員關注政府會否要求市民強制接種疫苗。食物及衞生局副局長徐德義回應稱，暫時未有相關計劃。他又稱，在法理上，強制檢測可擴展至整個小區，但操作上需考慮人手及流行病學需要。

新冠疫苗｜中大調查揭去年不足四成市民願接種 倡公布外國經驗

【12:43】新冠肺炎疫情持續，政府最快於下月開始為市民接種新冠疫苗。不過，中大醫學院一項去年7月進行的研究就顯示，本港只有37%市民願意接種新冠疫苗，當中較年輕的市民接受程度更低，25至34歲的市民的接受率不足25%。研究團隊認為，或因年輕人自覺非高危一族，又覺得接種疫苗「花時間、影響工作」等原因，窒礙他們的接種意願。



研究又發現，如政府推動市民接種疫苗，市民接種的機會會高十倍，提倡政府向市民多作解說，說明年輕患者感染後的風險，外國人接種疫苗後的反應，又可考慮發出接種證書、提供彈性上班安排，以提供誘因令市民接種。

左起：中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃麗儀教授及黃至生教授。 (中大醫學院提供)

▼1.11中小學局部復課▼

+ 19 + 19 + 19

+ 4 + 4 + 4

新冠肺炎｜花農斥食環署會面欠準備拒屋邨賣花 質疑只針對花市

【12:20】食環署昨日（11日）與花農會面，討論取消年宵市場的後續安排，部份花農不滿離場。有份提早離場的花農，大埔林村強記花園老闆李永強，今早（12日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中形容，昨日會面食環署並無準備諮詢業界，只是遞上一張紙，問花農是否願意接受署方安排，在屋邨地方賣花。「千葉園」董事長楊小龍在港台另一節目《千禧年代》表示，花農的要求各有不同，認為政府官員處理問題不夠勤力，他又質疑街市人流同樣多，難理解為何只針對年宵花市。

新冠肺炎｜曾祈殷：1月疫情料徘徊每日幾十宗 倡花市要分散舉行

【10:30】衞生署昨日（11日）公布新增41宗診個案，確診數字稍為回升，初步確診也有40多宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指今日在港台節目《千禧年代》中表示，目前香港的疫情正反應12月尾的情況，存在一定滯後，認為1月份的疫情仍然會徘徊在每日幾十宗的狀況。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，認為當局追蹤還不夠快，亦擔心醫院的小型爆發。

【09:11】政府已將全港多幢大廈納入強制檢測公告範圍，要求居民、工作人員及曾到訪人士接受檢測。為便利市民接受檢測，港府新設3個流動採樣站，分別位於大角咀港灣豪庭、東涌逸東（二）邨傑逸樓及將軍澳景林邨景桃樓。

確診食肆｜增4餐廳 患者發病後連去3食肆 科大飯堂上榜

【00:00】本港新冠肺炎疫情肆虐，今日（11日）新增41宗診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，有4間餐廳上榜，涉及兩名患者到訪，兩人都是居住強制檢測大廈名單內。當中一名屯門山景邨景麗樓屬不明源頭的男患者，本月2日發病後接連到3間食肆，分別為觀塘信和工商中心八麵棧、山景商埸十八冰室及良景廣場八戶屋和食料理。另一患者曾到香港科技大學泛亞飲食，即科大其中一間飯堂。

確診大廈｜新增患者住址全覽 新填地街26號唐樓累計11人染疫

【23:44】新冠肺炎疫情持續，本港今日（11日）新增41宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，早前被要求強制檢測的佐敦新填地街26號，新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，近兩周累計11人確診。

另有一名19歲無病徵男患者，報住青衣已婚警察宿舍，該宿舍在過去14天均無確診個案。元朗「朗屏8號」1座再增兩名患者，累計共三人染疫，料為同住家人。

新填地街26號唐樓爆疫，累計有11名居民確診。（資料圖片）

昨日總覽：新冠肺炎．1.11｜確診反彈新增41宗 青衣救護站港九小輪齊爆疫新冠肺炎｜增41宗確診 11宗無源頭 港九小輪群組多4人染疫新冠肺炎｜青衣救護站小型爆發 消防處關閉消毒 51人須檢疫港珠澳大橋救護站救護員初確診 據知曾到爆疫青衣救護站取車

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

先達廣場爆疫 一店員確診新冠肺炎 另旁邊店舖員工初步確診新冠肺炎｜港九小輪增3員工染疫 盡量維持正常渡輪服務新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院職業治療再多1確診1初確 曾共用衣車房間新冠肺炎｜美東邨美寶樓染疫65歲翁 染病一個月今日不治

▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

年宵取消｜食環署建議公屋售年花 業界反對提早離場消息：政府內部研判 黃大仙上頭炷香、車公廟求籤難如常舉行中小學局部復課 小學生：補習追進度 面授「老師望住」效率高中小學局部復課 小學校長稱面授促情感交流 冀平衡防疫與學業

▼「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼