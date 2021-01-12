新冠肺炎｜花農斥食環署會面欠準備拒屋邨賣花　質疑只針對花市

食環署昨日（11日）與花農會面，討論取消年宵市場的後續安排，部份花農不滿離場。有份提早離場的花農，大埔林村強記花園老闆李永強，今早（12日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中形容，昨日會面食環署並無準備諮詢業界，只是遞上一張紙，問花農是否願意接受署方安排，在屋邨地方賣花。 「千葉園」董事長楊小龍今日再港台節目《千禧年代》中表示，花農的要求各有不同，認為政府官員處理問題不夠勤力，他又質疑街市人流同樣多，難理解為何只針對年宵花市。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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經營大埔林村強記花園的花農李永強形容，食環署於昨日會面並無打算作諮詢，只是遞上一張紙，詢問花農是否願意接受署方安排，在屋邨地方賣花。 他認為，做法變相與屋邨街市的花檔爭生意，故拒絕有關安排。他又指，不少花農可能只種單一或少量花種，反問如果在屋邨地方賣年花，是否只賣一種花，情況不如年宵市場，有不同花種供市民選擇。

李指出，去年年宵取消乾貨市場後，通道寬闊，可保持足夠距離。他又指，食環署可在年宵市場入口，為市民量體溫和提供搓手液，希望當局慎重考慮開放年宵市場。

楊小龍質疑街市等地人流也多，政府為何只針對花市，而不封街市。 。（資料圖片 / 余俊亮攝）

另一花農楊小龍則表示，昨日的會面上，各花農的訴求不同，有些要求政府賠償，有些則拒絕在屋邨賣花的安排。他質疑，街市等地方同樣人流多，質疑政府為何只針對花市，而不封街市。

他又指，政府官員不夠勤力，雖然聲稱會協助在網上幫花農宣傳，但認為難以進行。他說，無論是公屋還是其他屋苑，都難以舉行小型花市，又指維園地方相對大，社交距離較好控制。