年宵取消｜旺角花墟年廿五起料實施道路管制　除花商車輛不准駛入

本港第四波新冠肺炎疫情持續，食環署上周宣布，取消全港15個農曆年宵市場，因此預計不少市民或會到旺角花墟購買年花，坊間更聲音要求政府封閉花墟。然而，本月初油尖旺區議會一項文件已提到限制人流，「農曆新年前夕旺角花墟年花銷售場地及附近一帶特別交通安排」議題內容，提到擬由2月6日（年廿五）除了花販卸貨外，所有車輛不准駛入等措施，而該項議題將於明日（13日）呈上區議會商討具體情況。

區議會文件指，預計仍有一定人流在該段時間到旺角花墟一帶。（資料圖片／歐陽德浩攝）

該區議會文件指，旺角花墟每年的農曆新年前數天，都吸引了不少市民前往購買年花應節。雖然疫情仍然持續，但預計仍有一定人流在該段時間到旺角花墟一帶。警方有見及此，為有效疏導人流，以及兼顧附近花店及業界上落貨的需要，計劃實施特別交通安排。

▼2019年花墟盛況▼

文件指，警方將會在農曆新年前6天，即2月6日（年廿五）上午8時至2021年2月12日（年初一）上午8時，在旺角花墟一帶實施與往年相若的特別交通安排。具體包括︰花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路，將改為「部份時間的特別交通管制區」，除花販卸貨外，所有車輛不准駛入上述路段。

而由2月11日（年三十）上午8時起，每天下午5時至凌晨12時，所有車輛包括花販車輛，均不得駛入該管制區卸貨。警方或會因應交通及人流情況，提早於下午5時前限制所有車輛駛入道路。

警方將會在農曆新年前6天，在旺角花墟一帶實施與往年相若的特別交通安排。（區議會文件）

年三十上午8時起禁止駛入管制範圍

此外，警方可能會因應交通情況及公眾安全的需要，於2月6日至2月12日，在洗衣街（介乎界限街至太子道西一段）、花園街（介乎界限街至太子道西一段）、運動場道（介乎洗衣街至通菜街）及太子道西支路（介乎洗衣街至彌敦道）實施臨時封路措施，禁止車輛駛入，以配合實施人群及交通管制。

警方並會在2月11日（年三十）上午8時至2月12日（年初一）上午8時，禁止車輛駛入上述路段，以配合人群及交通管制措施。

文件亦稱，消防處會在措施實施期間，每天派出消防車到花墟一帶例行巡查。食環署亦會每天加強清掃街道，保持環境清潔衞生。至於相關政府部門，則會致函附近居民及地下商舖，通知他們特別交通安排；並會提醒花商只可在措施實施期間，在議定範圍內擺放花卉等物品售賣，以及確保行車道及大廈出入口暢通。

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