機場衝突案｜警方車駛至被示威者打破玻璃　有記者等助移走雜物

有大批示威者於前年8月13日堵塞機場外車路，期間有警員被多人襲擊，令該警員拔槍示警。涉案4名男子被控暴動罪等，其中2人昨已承認暴動罪，另外兩男否認非法集結罪，案件今(12日)在區域法院審理。有作供警員稱，警方車隊到達機場離境大堂外的行車道，期間遭示威者拍打和掟雜物，並有警方車輛被打破擋風玻璃。此外，有示威者把手推車和欄杆「攝」入警車的車底，但有人之後移走車底的雜物，當中包括一名記者。

本案第三和第四被告：廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲），被控於2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂2號區參與非法集結。

被告高穎康（右.迷彩）及麥幸雄(中,黑色帽)。(朱棨新攝)

警員到場解救被圍困人士

警員李志榮作供指，案發日晚上收到訊息，指有一位人士在機場被示威者圍困，他們需前往機場解救對方。李於同日晚上10時半，駕駛警方的私家車載著同僚，由機場警署出發，15分鐘後到達機場離境大堂外的行車道。據他所知，當時有警司在機場內和示威者等，就被圍人士談判。

至11時許，相信載著被圍人士的救護車，開始駛離現場。其後的警車，包括李駕駛的私家車，亦開車離開。惟李指，他們行駛一段短距離後，便未能再向前駛。

警員李志榮稱案發日因為機場有人被示威者圍困，故需前往機場處理。(朱棨新攝)

警方私家車擋風被打破

警方車隊最前方的「大車」被示威者掟雜物和拍打。數分鐘後，示威者見其他私家車上的警員穿上警方的背心，亦開始襲擊李駕駛和其他的警方私家車。有人拍打他們的車，李和車上同僚遭人用雷射筆照射。李前方的警方私家車，其後面的擋風玻璃打破。

有記者協助移走雜物

李亦指，有人用手推車和欄杆「攝」入他們車的車底，亦有人把它們移開，協助的人包括一名記者。數分鐘後，有增援的警員到場，示威者後才返回離境大堂。移開障礙物後，警方的車隊方離開。

此外，同案的首被告邱文勁（31歲，社區主任）及次被告葉文亮（23歲，技術員）昨承認1項暴動罪，法官押後至本月26日，聽取兩人的求情。

案件編號：DCCC 814/2019、DCCC 27/2020、DCCC 28/2020