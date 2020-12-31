黎智英保釋．判辭解讀｜指高院法官批保釋時　或錯誤解讀國安法

壹傳媒集團創辦人黎智英，就涉違反《港區國安法》及詐騙案，均獲高等法院批出保釋，不過律政司不服決定，向終審法院提上訴。終院上午聽取雙方陳詞後，下午即宣布受理上訴，並應律政司要求在期間關押黎。終院在判詞解釋，高院法官李運騰批出保釋時，或錯誤地解讀或應用國安法第42條，因此就條例應如何正確地解讀批出上訴許可。終院又認為，若黎繼續獲准保釋，等同假定高院法官的決定正確，原則上不正確。

73歲的黎智英被指勾結外國勢力危害國家安全，涉嫌違反《港區國安法》被控，兼涉違租契欺詐科技園公司被起訴，高等法院上周三批准保釋，但保釋條件嚴苛，但獲保釋8日後，即再被還押。

終院認為國安法第42條涵蓋的範圍及影響 涉及重大而廣泛的重要性

律政司指，上訴涉及兩個具重大而廣泛重要性的法律觀點，即（1）高等法庭就保釋的決定是否屬《香港終審法院條例》中的「最終決定」？（2）國安法第42條的正確解讀方法？另外，律政司亦要求在上訴有結果前將黎關押。

就第一個法律觀點而言，終院認為高院就保釋的決定不屬「最終決定」，控方有權申請覆核或撤銷的保釋，因此終院認為此點沒有可爭拗之處。

至於第二個法律觀點，終院認為國安法第42條涵蓋的範圍及影響，涉及重大而廣泛的重要性，尤其是當牽涉其他國安法條文、《刑事訴訟條例》、《公民權利和政治權利國際公約》、《基本法》的時候。

指若准黎繼續保釋 等同假定高院法官李運騰的決定正確

終院認為，高院法官李運騰批出保釋時，或錯誤地解讀或應用國安法第42條，故此就第二個法律觀點批出上訴許可，終院亦有權處理上訴。

對於控方要求在上訴結果前關押黎，終院指，在《香港終審法院條例》第35條中，原訟法庭及上訴庭有權作出相關命令，而終院作為批出上訴許可的法庭，理應亦有權處理。

雖然黎智英一方要求維持保釋，但控方認為恐防黎會對國家安全作出無法修補的損害，並令上訴變得無效，要求羈押他。終院認為，若黎繼續獲准保釋，等同假定高院法官李運騰的決定正確，在原則上並不正確，所以決定關押黎，直至上訴有結果。

案件編號：FAMP1/2020