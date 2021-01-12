新填地街20、22、24、26號唐樓須強制檢測　21人染疫涉多間劏房

新冠肺炎疫情持續，本港今日（12日）新增60宗確診個案，全部屬於本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新填地街20號、22號及26號唐樓，至今已有21人確診，另有4宗初步陽性個案，涉兩個單位。由於三座唐樓亦與24號唐樓共用同一出入口，故四幢大廈的居民都要強制檢測。 此外，早前強制檢測的坪石邨金石樓、藍石樓和黃石樓，由於污水樣本被驗出持續陽性，故要再進行第二次強制檢測。

新填地街唐樓內設有多間劏房，當中20號、22號及26號唐樓爆疫，累計至少21人中招。（張浩維攝）

張竹君指，本港今日新增60宗確診個案，當中並無輸入個案，全部屬於本地個案，無源頭個案佔13宗，另有49宗與其他個案有關連。

再多三名青衣救護員中招

張竹君指，在該49宗有關連個案中，有9宗屬於中九龍幹線群組的密切接觸者；另有3宗是青衣救護站的救護員；亦是3宗來自港九小輪，累計有8宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（鄭子峰攝）

新填地街三唐樓共21人污疫

此外，佐敦新填地街爆疫，據知新填地街20、22、24及26號的唐樓，均共用同一出入口。張竹君表示，三幢唐樓（20號、22號及26號）至今已累計21人確診，故4座的所有居民都要強制檢測。



張指，在上月30日1月12日，曾經逗留上址兩小時或以上的人士需要強制檢測。

在大樓外牆可見，不少喉管被人加上其他的幼管，情況令人擔心。（張浩維攝）

新填地街26號成「重災區」

三幢大廈中，「重災區」是早前已被要求強制檢測的新填地街26號，共有14人染疫，涉及8個單位，另有兩個單位有初陽個案，涉及4人；其次是20號，累計5人確診，共涉2單位；至於22號則有二人中招，涉及一個單位。



張竹君表示，當中有個案涉及中九龍幹線地盤、將藍隧道、機場三跑群組。

有不少少數族裔居於新填地街26號，其大閘外貼上強制檢測的中英對照通告。（張浩維攝）

若有確診者 要全層檢疫

張竹君表示，上述大廈內設有不少劏房。根據過去經驗，若劏房住戶共用廚房，相關住戶都會視為「一家人」，需要強制檢疫。



張說，雖然今次新填地街的劏房設有獨立廚廁，但考慮到個案較多，可能當初改裝劏房時，住戶或要共用渠管或其他設施，故只要該層有確診者，全層都要檢疫。

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坪石邨三幢大廈要做第二輪強測

至於早前強制檢測的坪石邨金石樓、藍石樓和黃石樓，張竹君指出，港大的污水樣本監察持續驗出新冠病毒陽性，故或有個案在首次強制檢測中未能發現，因此再進行第二輪強制檢測。