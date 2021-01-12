新冠肺炎｜港跨境貨車司機深圳確診　兩周內多次往返東莞紙品廠

新冠肺炎疫情反覆，深圳衛健委今日（12日）下午3時許，透過微信公眾號公布，一名香港跨境貨車男司機確診，屬無病徵患者。染疫司機由上月28日至本月7日期間，曾多次經皇崗口岸來回香港與東莞橋頭鎮一間紙品廠，司機昨日確診，現於深圳市第三人民醫院留醫，情況穩定。合共15人須接受檢疫隔離或醫學監察。

1月12日，深圳衛健委公布，一名港籍中港貨車司機昨日在深圳確診。（資料圖片）

深圳衛健委表示，司機自稱在港居住，近兩周無任何不適，自上月28日至本月7日，除休息日外，每日往來兩地，經皇崗口岸入境深圳，在福田海關接受檢測後，駕車經廣深高速公路前往東莞橋頭鎮一間紙品廠取貨，即晚原路返回皇崗口岸出境，無在内地過夜。

至昨日（11日）中午，涉事司機再次經皇崗口岸入境，在早上11時45分接受採樣後，同樣到東莞橋頭鎮一間紙品廠取貨，在下午5時半左右，深圳市羅湖醫院集團檢驗中心發現其檢測結果初步陽性，深圳市疾控中心晚上10時再確認屬陽性，故通知司機並將其轉送至深圳市第三人民醫院觀察治療。專家綜合流行病學調查、臨床病徵及病毒量檢測結果，認為該名司機屬無病徵感染者，目前情况穩定。

深圳當局追蹤調查後，初步找到兩名密切接觸者，連同密切接觸者的密切接觸者13人，合共15人須接受隔離醫學監察。而涉事司機的貨車及貨物上採集的11個環境樣本均找到新冠病毒。