新冠肺炎｜深圳傳推跨境貨車單雙號限行　運輸業界︰計劃暫擱置

本港新冠肺炎疫情反覆，深圳當局有意對跨境貨車實施「單雙號限行」，不過香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉，今日（17日）在電台節目透露，香港政府介入後，內地當局已暫時擱置計劃，「唔希望最後會咁做啦，因為下游果啲會停工或半失業」。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉。（資料圖片 / 高仲明攝）

深圳市口岸辦公室早前研究進一步收緊車輛入境管制，擬實施「單雙號限行」，規定車牌尾數單數的貨車在單號日子行駛，而尾號雙數的貨車則在雙號日子行駛。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉今日接受商台《在晴朗的一天出發》，及港台《千禧年代》訪問時表示，早前兩地代表在港府安排下，在福田口岸會面，現時深圳當局已暫時擱置安排。

目前每日5,000輛跨境貨車穿梭兩地 僅及疫情前一半

蔣志偉坦言，深圳想將壓縮一半貨運量，現時每日5,000輛跨境貨車往返兩地，已經是疫情前的一半，「啲車唔係無端端過關，有貨先嚟」。他指，若再減貨運量，將嚴重打擊香港經濟民生，波及包括裝修和建造材料、廁紙和消毒藥水等日常用品、家具以及副食品的供應，「醫管局啲消毒藥水，都係內地供應」。

雖然本港爆發第四波疫情，但蔣志偉認為，本港跨境運輸業亦有做足防疫措施，「由之前72時做檢測，到宜家要24小時內做檢測，措施好嚴密」。他建議深圳應該放寛部分限制，如容許內地貨物裝卸工人，由每周工作5天增至7天，使跨境貨車可分散過關。

蔣擔心，若深圳最終落實單雙號行車限制，本港運輸業的前線工種，包括負責分貨的物流業員工，會因而停工或掀起失業潮，呼籲當局要再三考慮。