林村許願節取消　許願樹封至初九　鄉委會：不想有「許願群組」

每逢農曆新年，不少市民都喜歡到大埔林村祈福「行大運」，向許願樹掟寶牒，祈望新一能夠事事順利。新冠肺炎第四波疫情反覆，大埔林村鄉委會主席林奕權今日（12日）表示，周日（10日）與委員開會後，基於安全風險評估，決定取消今年的「香港許願節」，他說，「祈願係希望大家平安，現時安排當然失望，但我地亦唔想出現『許願群組』，所以幾唔想都會有呢個決定。」

大埔林村鄉委會基於安全風險評估，決定取消今年的「香港許願節」。（資料圖片）

暫定初十重開許願樹 不設許願活動

大埔林村鄉委會主席林奕權表示，因應新冠肺炎疫情嚴峻，將會取消新春年初一至初九的林村許願節活動。根據以往經驗，大年初一至初七的人流最多，因此避免開放，並暫定於初十重開許願樹，但屆時將沒有任何慶祝活動。

林說，早前曾考慮繼續舉辦此每一次的盛事，又跟政府部門召開數次會議傾談細節排，但疫情反覆，雖然時跟農曆年有一個月時間之差，但擔心不少新春活動都取消下，很多市民會湧入林村參加許願節活動，屆時將難以控制人潮。另外亦考慮到安排活動及人手需時，因此要及早作出決定。

大埔林村「香港許願節」，每年都吸引不少市民到來掟寶牒。（資料圖片）

不希望出現「許願群組」

林奕權認為近日平均有約數十宗確診個案下，可見將來未見確診數字會有所減少，無奈下只能作出決定，「黃大仙同車公都可能辦不到，我哋都會有擔心，祈願係希望大家平安，現時安排當然失望，但我地亦唔想出現『許願群組』，所以幾唔想都會有呢個決定。」

他又說，早前已於內地購入新的「許願樹」，造價為6位數字，將留待明年才「登場」；另外大埔鄉委會每逢農曆新年均活動多多，讓居民開心迎接近一年，但疫情之下，所有活時現時已相繼取消，而最為長者喜歡的「千歲宴」同樣疫情影響告吹。