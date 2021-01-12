女護士起警員底認罪候判　求情指事主已康復　她卻患上抑鬱

皮膚專科診所兼職女護士，涉在網上社交媒體發佈求診警員的個人資料，該警員其後從同僚得知此事而揭發，事後女護士向警員致歉，卻被指用太空卡號碼，態度不真誠。女護士今日（12日）承認不誠實取用電腦，及披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪。辯方求情指，警員在事件中受到心理困擾，但已康復並可恢復工作，反之被告患上抑鬱及焦慮症，更有自殺傾向，她當時只是受社會氣氛影響衝動犯案。裁判官先索取背景及社會服務令報告再作判刑，案件押後至本月29日。

女被告區婉泓（25歲，護士）被控前年8月13日在九龍第一皮膚專科中心，目的在於使她本人或其他人不誠實地獲益，而取用該中心的電腦；以及未經該中心同意，而取得一名警員的個人資料，即姓名、香港身份證號碼、出生日期和電話號碼，導致該警員蒙受心理傷害。

展示警員資料兼寫黑警又嚟睇醫生

案情指，女被告於2013年起在涉事中心工作，涉事警員的同僚雖然在網上認識女被告，但二人未曾見面，而涉事警員與其同僚在本案前並不相識。在2019年8月13日，案中警員獲該同僚告知，被告的Instagram上，有一幅電腦截圖，當中顯示了涉事警員的個人資料，並寫有「呢個黑警又嚟睇醫生」，警員得知事件後報警指遭「起底」。

僱主代女被告道歉

同日下午，警員即到診所就事件質問女被告，兼向被告僱主投訴，僱主指女被告已承認沒有同意下登入診所系統，以及截圖發放到社交平台，僱主亦代女被告向警員道歉。女被告當日會面時，向警員表示事件屬誤會，但警員不接受解釋。

事後女被告曾透過電話及訊息向警員道歉，但警員表示已報警。警方後來在女被告電話找到相關訊息，當中涉事警員認為女被告用太空卡聯絡他，態度不真誠。事件引致警員受到顯著的心理困擾。

女被告受網民攻擊須服藥

辯方求情指，事後為警員索取的心理報告顯示，他已康復並可恢復工作，也沒患上創傷後壓力症候群；反之，女被告事後患上抑鬱症及焦慮症，更有自殺傾向，亦因而受到網民攻擊，要服藥及繼續覆診。

辯方續指，女被告只是受個人情緒及社會氣氛影響，才犯下本案，現時已感到後悔。辯方稱，女被告事後主動交代事件，亦已刪去資料。

辯方認為案件不涉社會利益

主任裁判官嚴舜儀質疑，社會當時發生大型的「起底」情況，法庭判刑時是否應考慮公眾利益，以及對警員造成的潛在風險，辯方則回道，除了警員事後對醫護有不同的看法外，他看不到涉及社會利益。

案件編號：KCCC2370/2020