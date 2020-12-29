轉貼警員資料及叫「唔好再傳」　女網民認藐視法庭　囚21日准緩刑

女網民在去年西灣河開槍事件發生後，在社交應用程式telegram一公眾群組內，轉貼開槍警員及其妻的個人資料，並明言：「唔好再post」，又指明資料是該名警員。律政司指不能令人以為這可逃避責任，控告她藐視法庭。女網民今(29日)在高等法院認罪，並稱她事後亦遭人起底，深明對事主的影響。法官指留意到起底行為不只針對警員，受害人也不局限於社會事件的某一方，重申任何起底行為都是不能容許的，判女網民入獄21日但准緩刑1年。

張貼群組有逾5萬成員

女被告姚家瑜，23歲，承認於2019年11月11日早上，於Telegram一個名為「SUCK公海」的群組中，轉發一名警員及其妻的資料。當日早上西灣河發生警員開槍事件，一名少年被擊中受傷，而涉案的群組有逾5萬名成員。

多次叫人唔好再傳

控方指被告在轉貼資料之余，亦有附帶提到：「我警告你哋，唔好再post以下嘅資料，係剛剛開真槍個位正義警察叔叔嘅，同埋佢屋企人嘅」，該些資料包括警員的住址及其妻的手機號碼，被告並寫道：「呢個都唔可以再傳啦，拜託高抬貴手」等。警方事後發現資料由被告轉貼後把她拘捕。

涉事警員在其誓章透露，他在資料外洩後，持續收到滋擾電話，已停用原有號碼，又因擔心他及家人的安全，已搬離原有地址。除此以外，他的個人資料亦有被用以申請借貸。

說反話不能逃免法律責任

律政司代表指出，被告雖然留言叫人不要轉載訊息，實際上是以煽動網民發布該警員的資料，實為「反話」，認為法庭應糾正觀念，以免公眾以為這樣做便可逃免法律責任。

被告亦遭起底感受事主之苦

辯方律師求情指，被告當日得悉開槍事件後感到不快，雖然知道法庭已就起警員底的事頒下禁制令，但受仇恨蒙蔽，一時忘記禁令轉貼資料。她事後亦被人起底，感受到事主及其家人之苦。律師指被告中三輟學後便打工幫補家計，她並自撰悔過書，希望法庭從輕法落讓她重新做人，並希望能繼續學業完成做護士的夢想。

案件編號：HCMP1068/2020