戴有英文字黃口罩者被拒入庭　官：不想法庭成宣洩政治訴求場所

區域法院法官練錦鴻日前在處理淘大商場四男襲擊案時，要求三名佩戴黃色口罩的人士被叫離庭，並要求他們更換口罩後才可進庭，其手法引起爭議。案件今日（13日）再開庭，該庭的書記再提醒在場人士，若有人佩戴印有政治訴求的黃色口罩，法庭可提供口罩更換；練官在判刑時亦特別作出解釋，指他的做法只是不想法庭成為宣洩政治訴求的場所，故要求有關人士更換寫有政治訴求字樣的黃口罩，強調此舉與口罩顏色無關，亦並非對顏色所代表的政治訴求作價值判斷。

理解群眾憤怒背景但法庭不考慮政治取態

練官在判刑時指，他作為香港市民，理解當日群眾出現訴求及憤怒的背景，但作為法律工作者，他的職責是考慮控方的指控是否達致毫無合理疑點，法庭判刑時亦不會考慮被告或他人的政治取態。

法官練錦鴻稱拒戴寫有政治訴求黃口罩人入庭，只是不想法庭成宣洩的場所，與顏色無關。(資料圖片)

曾要求戴寫有政治訴求字樣者換罩

練官又指，對於有人在上次聆訊佩戴有政治訴求字樣的黃口罩，他因不欲法庭成為宣洩政治訴求的場所，要求他們更換，但其中有兩人不願更換，選擇離開。

強調與顏色無關

練官解釋，此舉與口罩顏色無關，亦非對顏色所代表的政治訴求作價值判斷，法庭不會因政治取態或宗教原因拒絕有關人士旁聽，而法庭也非處理政治紛爭及角力的地方，他指對黃口罩或其他款式的處理方法都一視同仁。

拒換口罩者可用到視像庭觀看

是日聆訊未有人在庭內佩戴黃色口罩，不過書記仍在聆訊前，提醒若有人佩戴了寫有英文字的黃色口罩，法庭可提供口罩更換，若不願更換，可到視像庭觀看聆訊的直播。按記者觀察，延伸視像庭有兩名旁聽人士佩戴黃色口罩。

案件本周一在練官席前處理時，有人戴有印著「五大訴求 缺一不可」（five demand no one less）英文縮寫的深黃色口罩進庭，法庭職員之後著3名戴黃口罩的人換口罩後才再進入，最後只有一人換上口罩後返回庭內。