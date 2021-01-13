新冠肺炎｜科興董事長讚疫苗安全有效　多國落訂　準時送港

港府訂購的首批100萬劑內地科興疫苗原定最快本月（1月）抵港，但預料已延至下月才運抵。科興董事長尹衛東表示，會按照合同規定將疫苗準時供港，又稱在4個國家進行的研究顯示，科興疫苗的安全性及有效性都是良好，已有多國向科興訂購疫苗，而內地北京及廣東省等已經大規模接種，有良好安全性效果。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

特首林鄭月娥去年（2020）底曾稱，100萬劑科興疫苗最快今個月抵港，但隨著科興不斷推遲其研究發布時間。政府顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前預計，科興疫苗最快2月才抵港。

尹衛東：不同國家研究方案未必相同

北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東今日（13日）亦有出席國務院聯防聯控機制記者會，指已跟香港政府簽署100萬劑供應協議，一定能夠按照合同規定，準時向香港提供疫苗。他又稱疫苗去年4月已踏入第一及二期臨床研究，證實疫苗安全及有效，之後再分別在巴西、土耳其、印尼及智利等開展第三期臨床研究，特別是巴西的研究最早在去年7月21日開始，不同國家都使用同款同批次疫苗，但研究方案就未必相同。

生產線可年產10億劑

尹提到已有24,400志願者參與，並相繼發表研究數據，首先是土耳其的中期分析，保護率達到91.25%；印尼的第三期臨床研究结果保護率則為65.3%；巴西第三期臨床研究方面，疫苗對重症和住院的保護率為100%，對就醫的保護率，即參與者得病之後要去醫院求醫的保護率達到78%；對高危人群醫護的保護率，總體達50.3%。

他認為有關結果足以證明科興的疫苗在世界各地的安全有效性都良好，生產線方面已經完成年產5億的建設，並正式生產，經過中國國家藥監局GMP驗收，同時完成巴西、土耳其、新加坡及智利的GMP檢查，充分保障現時疫苗需求，二期生產線再有5億劑，目前驗收中，預計2月分可以投產。

尹衛東稱10億劑產能可以保障供應，亦陸續收到多國的訂單，包括印尼、土耳其、新加坡、馬來西亞、菲律賓等，分別簽署疫苗供應協議，特別是中國批准新冠滅活疫苗緊急使用後，印尼亦有相關批准，當地總統佐科維多多更率先接種科興疫苗。

內地方面，截至1月10日已經有超過700萬劑滅活疫苗運到各省，尹衛東強調北京及廣東等省分已大規模接種，有良好安全效果，有效性方面則有待研究及追蹤。