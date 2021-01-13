科興疫苗巴西指有效率約五成　曾祈殷指報告不全︰或被無徵狀拉低

本港新冠肺炎疫情持續，中國科興生物研發的疫苗，在巴西的臨床數據只有50.4%整體有效率。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，在沒有正式報告下，仍有未知之數。他指，現時的報告並無區分有徵狀及無徵狀患者的比例，認為有機會被無徵狀患者的數據拉低。他並強調，疫苗有效率與檢測準確率不同，「如果疫苗保護性有五成，唔代表佢完全冇保護。」

曾祈殷表示，現時科興的報告並無區分有徵狀及無徵狀患者的比例，認為被機會畀無徵狀患者拉低。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，現時科興仍未有正式的報告，現時仍有許多未知之素，希望有醫學文獻可詳細列出長者及長期病患的數據。而現時的報告並無區分有徵狀及無徵狀患者的比例，「有機會俾無徵狀感染拉低咗都唔出奇。」他解釋，無徵狀相關的數據代表群體免疫，若能提高無徵狀患者的傳播力，能有效減少社區傳播。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

相信內地不會延遲製造時間 仍為最快到港疫苗

曾續指，相信內地不會延遲製造疫苗的時間，為最快到港的疫苗，但何時開始接種仍有待專家小組審視報告及政府拍板。他又認為，環顧3種疫苗，科興疫苗不需放進低溫雪櫃，一般雪櫃亦能擺放，可放置在不同地方，能提高接種的速度。保護性有五成 不代表無保護

問到中大調查顯示僅37%市民願意接種疫苗，曾表示對結果不感到意外，指外國亦有類似的調查，結果亦是相近。他建議，因每人的體質不同，倘若市民對疫苗不了解，可向家庭醫生查詢適合接種哪一種疫苗。他亦強調，疫苗有效率與檢測準確率不同，「如果疫苗保護性有五成，唔代表佢完全冇保護。」