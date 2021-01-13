科興疫苗有效率僅五成遠較預期低　外界批評巴西當局公布數字混亂

巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）在1月12日公布，科興生物研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗只有50.4%的有效率，遠低於外界最初的預期。有批評指當局公布的數據混亂，多次延期公布亦令人懷疑主因是疫苗功效並非如想像中高。

圖為1月7日巴西布坦坦研究所記者會，當局原定公布科興疫苗臨床測試報告，但臨時宣布延期。（Reuters）

巴西布坦坦研究所與科興在巴西合作進行第三期臨床實驗。由於實驗人數超過1.2萬人，是所有參與國家中最高，被視為最能反映疫苗實效結果。布坦坦研究所在12日公布，科興疫苗的有效率有50.4%。

這與早前布坦坦研究所公布的78%相差甚遠，布坦坦研究所解釋指當時未包括輕症及無症狀患者的數據，把數字也加進去後，得出只有50.4%的「整體有效率」，儘管疫苗能100%有效防止引發重症。

印尼在11日公布指科興疫苗有效率為65.3%，但當地參與測試者只有1,600人；土耳其公布指疫苗有效率為91%，當地參與測試者亦只有1,300人。

50.4%的有效率僅剛好通過世界衛生組織（WHO）的門檻，亦是目前已知所有新冠疫苗中有效率最低。

對比其他疫苗，50%的有效率約為流感疫苗的平均有效率數字。但因流感病毒種類十分多，需要多支針對不同病毒株的疫苗，整體有效率並不高。

圖為1月12日，巴西布坦坦研究所。研究人員正檢視製作中的科興疫苗。（Reuters）

有專家批評指，布坦坦研究所公布的數字混亂，美國薩賓疫苗研究所（Sabin Vaccine Institute）流行病學家加勒特（Denise Garrett）批評指巴西當局似乎是因為疫苗數據不理想，多次延遲公布並尋找方法以更體面的方法公布數字。

科興疫苗的數據不如理想，為巴西當地抗疫造成打擊，特別是在布坦坦研究所早前宣布78%有效率後，當局決定購買1,000萬劑的科興疫苗。有當地大學專家指出，布坦坦研究所將面對巴西國內多方的指責。

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