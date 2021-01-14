確診大廈｜「廟街疫區」上海街大廈失守　疫廈擴至彌敦道

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署周三（13日）公布新增42宗個案。衞生防護中心晚上更新確診者地址大廈名單，新填地街20至26號雙號門牌再有住戶「中招」，周三新增6名患者，累計確診者已達27人。而該處一帶繼續有多幢唐樓中招，周三新增上海街168號多一名確診者，為將軍澳／藍田隧道地盤工人；「疫區」範圍亦擴至彌敦道，彌敦道315號亦有住戶確診，佐敦一帶單日新增13宗確診個案。這個圍繞廟街的0.1平方公里「廟街疫區」，疫情仍在惡化。 另外，紀律部隊宿舍油美苑淑美閣亦「中招」，新增一名50歲男子確診，為源頭不明個案，患者料為駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員。

▼1.12新填地街唐樓爆疫▼

新填地街唐樓及廣東道577號再增患者

佐敦「廟街疫區」內填地街20至26號雙號門牌唐樓，有多個劏房戶的唐樓爆疫。根據最新資料，在周三新增的個案中，有6名確診者報稱於該批大廈居住，分別為3男3女，年齡介乎31至62歲；只有一人居於20號，其餘確診者均居於26號。當中兩名居於26號的確診者源頭不明個案，包括40歲女子（#9373）及62歲男子（#9376），二人分別於1月11日及1月5日發病。

附近一帶亦繼續出現確診個案，與新填地街20至26號雙號門牌大廈僅1分鐘路程的廣東道577號，周三再多兩宗確診個案，同樣屬「中九龍幹線—中段隧道工程」群組，分別為25歲女子（#9351）及26歲女子（#9353），二人分別於1月11日及1月10日發病。

上海街患者屬將藍隧道地盤工人

上海街168號亦「失守」，周三新增有住戶確診，該大廈距離新填地街20至26號雙號門牌大廈同樣僅1分鐘路程。該大廈的確診者為50歲男子（#9377），為將軍澳／藍田隧道地盤工人，於1月10日發病。

「廟街疫區」亦由周二的白加士街、甘肅街、廣東道、佐敦道0.1平方公里方形範圍，擴大至彌敦道唐樓。在周三新增的個案中，彌敦道315號出現兩名確診者，同為將軍澳／藍田隧道地盤群組，包括52歲男子（#9372），他曾赴地盤，為無病徵個案；另一名確診者為48歲女子（#9382），她於1月10日發病。而該地盤群組另一新增確診者為46歲男子（#9364），沒有病徵；居於元朗鴻業樓。

港灣豪庭7座增一隱形患者

早前須進行強制檢測的大角咀港灣豪庭7座，周三亦新增一名確診者，為74歲婦（#9345），她沒有病徵，與本地個案有流行病學關連。石蔭邨仁石樓至周三則已累計有4宗個案，新增三名患者與該個案有流行病學關連。

此外，紀律部隊宿舍油塘油美苑淑美閣亦有確診者，為50歲男子（#9378），於1月9日發病，為源頭不明個案。警方周二公布一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員，周一（11日）感到不適並前往私家診所求醫，昨日初步確診。

▼1月13日．近14日患者住所及行蹤▼

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼