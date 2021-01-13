新冠肺炎｜新填地街爆疫　區議員憂變慈雲山翻版　促撤走居民檢疫

本港新冠疫情反覆，其中油尖旺區成為疫情重災區，佐敦新填地街20至26號昨日（12日）列為強制檢疫大廈，有確診個案的樓層，住戶需要到檢疫中心隔離。單計昨日，新填地街一帶新增18宗確診個案。佐敦北區議員何富榮表示，今次爆發集中於尼泊爾少數族裔內，但由於他們不像印巴族裔般有旅裔領袖，較難找到他們及傳播抗疫消息。 何富榮指出，新填地街20至26號的確診人數，按比例較葵盛西邨8座的確診人數多，「如果跟返呢個數據去睇，應該所有新填地街20至26號嘅住戶都需要入住檢疫中心。」

佐敦新填地街20至26號唐樓爆疫。（張浩維攝）

根據今日衛生防護中心例行記者會的資料，新填地街20至26號在再新增至少5名確診者、累計個案至少達26宗。當區區議員何富榮與其他油尖旺區區議員每日都到不同疫廈視察，他早前已提醒衛生署，相關的門牌號碼共用同一出入口，「雖然有兩條樓梯，但另一條樓梯啲雜物、垃圾多到，好似要穿過亞馬遜森林咁」，衛生惡劣。

何富榮批評，當局昨日才強制要求新填地街20至26號的住戶接受強制檢測，有同層確診的才要入住檢疫中心，做法太遲，「建議住戶喺屋企等結果，但其實佢哋仲可以出街」，擔心疫情會繼續擴散。

1月12日晚上，穿上保護衣的政府人員到新埴地街26號，帶離2名居民往檢疫。（余俊亮攝）

新填地街至少26人染疫

昨日18宗確診個案在油麻地／佐敦廟街0.1平方公里範圍，位置分布廣東道、新填地街、廟街等。何富榮說：「其實你睇到而家越來越多街，炮台街、廟街，向油麻地方向發展緊」，而大角咀等亦有大廈要強制檢疫，應用情況是十面埋伏，憂慮會變成慈雲山爆疫的翻版。

早前葵盛西邨8座共8單位、共15人確診，當局將所有5樓住戶界定為密切接觸者，全部需要入住檢疫中心。何富榮認為，新填地街的確診人數按住戶比例，遠較葵盛西邨8座的高，不明白當局為何沒有全面撤離住戶，「如果跟返呢個數據去睇，應該所有新填地街20至26號嘅住戶都需要入住檢疫中心。」

大廈喉管有漏水 屋宇署指不合規格

翻查截至昨日的疫廈名單，油尖旺區的疫廈達32處，大部份集中於佐敦。至於連同到訪的油尖旺區食肆等，名單更達111處，數目成為全港之冠。

何富榮坦言，與區內的區議員疲於奔命，分身不暇，無辦法到每一個疫廈都視察，自己也暫時不回家，居於辦事處方便處理事務。他向民政處、衛生署等反映很多意見，但未獲接受，好像今次爆疫的新填地街個案，屋宇署指大廈水管不合規格，「佢哋就話要搵業主，我哋就覺得應該要發強制修葺令，因為後巷有漏水情況。」

佐敦北區議員何富榮近日忙於在區內視察疫廈。（王海圖攝）

對於今次爆疫，何家達指源頭來自於中九龍幹線群組，至少17宗是相關個案，但礙於尼泊爾族裔在港並不像印巴族裔般有族裔領袖，較難找到他們及傳播抗疫消息，「始終佢哋衛生意識弱啲，唯有依家派口罩時接觸佢哋，亦都有搵唔同嘅少數族裔group幫手」，形容是盡做。