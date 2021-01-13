新冠肺炎｜政府為建造業工地人員提供一次免費檢測　限本月內進行

新冠肺炎疫情持續，中九龍幹線中段隧道工程地盤及將軍澳藍田隧道地盤持續有新增確診。食物及衞生局今日（13日）公布，為全港所有建造業工地人員提供一次免費檢測，有興趣者可即日起透過網上預約，在周五（15日）至本月31日到社區檢測中心接受檢測。

食物及衞生局今日（13日）公布，為全港所有建造業工地人員提供一次免費檢測。（資料圖片）

需出示建造業工人註冊證

食衞局發言人表示，由於近日有多宗涉及建造業工地人員確診個案，為減低社區傳播風險，政府會透過社區檢測中心，為全港所有建造業工地人員提供一次免費新冠病毒檢測。有興趣參加的人士，須在「社區檢測中心預約系統」預約，並在本月15日至31日期間檢測，否則須自行繳付240元檢測費。

社區檢測中心開放時間為每天上午8時至下午1時半，以及下午2時半至晚上8時。工地人員須持身分證明文件、由建造業議會發出的建造業工人註冊證及預約確認短訊，在預約時段到達社區檢測中心檢測。

檢測呈陰性者會收到電話短訊通知，初步陽性個案會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，確診個案則由衞生署衞生防護中心跟進及公布。發言人提醒，有病徵者應立即求醫，不應前往社區檢測中心。

除了到社區檢測中心進行檢測外，建造業工地人員亦可繼續利用政府提供的其他免費檢測渠道，包括於郵政局、港鐵站或醫管局指定普通科門診診所領取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點。與此同時，建造業議會及香港建造商會在建造業工地安排的自願檢測服務仍繼續。

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