將藍隧道地盤兩度爆疫　承辦商將限入更衣和休息室人數、分批用膳

將軍澳—藍田隧道地盤兩度爆疫，先後累計有29名及32名工友及密切接觸者確診。土木工程拓展署今日（10日）表示，為進一步加強工地防疫措施，承建商會限制同一時間進入更衣和休息室人數，且讓每位工友有固定位置休息更衣，減少交叉感染風險。 此外，承建商會盡量增添用膳和休息地點，安排工友於不同時間進餐，以進一步加強社交距離。工程團隊會加強糾察巡邏，確保有關措施嚴格執行。

土拓署表示，1月2日得悉將軍澳—藍田隧道主隧道及相關工程地盤（合約編號：NE/2015/01）有工友初步確診，即時聯絡衞生防護中心，並安排所有地盤人員作病毒測試及在相關位置（包括工地內的相關更衣和休息室及洗手間）進行徹底清潔和消毒。

工友復工需出示陰性測試結果才可入工地

承建商自1月4日起已按衞生防護中心指示，關閉和禁止任何未經許可人士進入該工地，並於同日即時暫停此工程合約所有工地的工作。在停工期間，承建商繼續維持地盤整潔和衞生。發言人又指，復工前承建商將再次安排專業清潔公司在工地進行徹底清潔和消毒。由於工地有一定程度潛在危險，土拓署呼籲市民切勿擅自進入工地。

署方稱，承建商要求所有地盤工作人員除衞生防護中心要求進行的病毒測試外，在復工前再一次進行病毒測試，並須出示相關的陰性測試結果才能進入工地工作，以進一步保障地盤工作人員的健康及安全。