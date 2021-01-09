新冠肺炎｜直擊將藍隧道停工地盤　流動廁所、更衣房恐成播毒室

將軍澳藍田隧道地盤兩度爆發疫情，兩波疫情合共至少55人確診，並有多達1,500名工人需接受強制檢疫，《香港01》昨（8日）巡視將藍隧道工地，直擊停工後的現場仿如廢墟，廢物斗內遺留大量垃圾，螢光制服隨處亂棄地，老鼠橫行，又發現懷疑是播毒源頭的流動廁所及貨櫃更衣房，有區議員擔心萬一疫情散播後，有隱性患者未被追蹤，轉至將藍隧道其他地盤上班，勢必造成地盤工群組大爆發。

爆發疫情的禮頓-中國建築聯營主隧道地盤（合約編號: NE/2015/01）經已停工，現場空無一人。

資料顯示，將藍隧道合共有六份主要工程合約，分由不同承建商負責興建主隧道、填海、有蓋行人橋、海上高架橋、公路、交通管制及監察系統等工作，當中爆發疫情地盤為禮頓-中國建築聯營主隧道地盤（合約編號: NE/2015/01），目前已經停工，其餘五個同樣位於將軍澳的地盤則未受影響，如常開工。

記者偕同西貢區議員方國珊甫進地盤，便發現四個流動廁所的衞生情況惡劣，垃圾隨處亂放於洗手盤上，踎廁與糞便儲存箱分隔的蓋板上沾有便迹，地板以及牆壁亦有明顯污積。

翻查現場多份「地盤流動廁所清潔紀錄」，其中一份由去年11月2日至8日的表中，顯示清潔工每日清潔及使用1:49漂白水消毒廁所兩次，並確保流動廁所有足夠的水量以供洗手，但「吸糞及在糞便儲存箱中加消毒藥水」的工序則完全沒有紀錄，估計至少五至七日無人清理，方擔心地盤工人數眾多，廁所使用流量大，若有確診者使用後未有及時清潔，恐會造成抗疫漏洞，建議承建商復工後，每日定期吸糞，減少傳播感染風險。

老鼠橫行地盤垃圾斗

走進工地內，山坡上垃圾斗廢物堆積如山，當中不乏用過的口罩、附有殘渣的食物包裝袋等物品，當記者靠近拍照，斗內老鼠四處亂竄，當拋下重物入斗，便傳出一陣老鼠跑動的聲音，聽得人雞皮疙瘩。

工地兩邊的路旁擺放多個貨櫃，除了用作辦公室，有貨櫃掛滿工友的衫、褲、頭盔、安全鞋等裝備，相信工友儲物室或更衣室，部分衣物及裝備上寫有不同人名，空間極度密集。尖沙咀帝苑酒店去年10月出現集體感染，經當局追查發現四名男員工不約而同使用過B3層的更衣室換制服和休息，懷疑更衣室是播毒源頭，若地盤工友在如此密集的空間更換衣物，只要有一名確診者，便有機會將病毒擴散開去。

貨櫃的背面是一處山坡，上址放置一部洗衣機，旁邊擺放洗衣液，電線杆之間掛有繩索，繩上有大量螢光制服，估計是工人清潔後即場曬晾，惟停工日子久了，繩索被強風吹倒，制服跌在坡上，無人清理，仿如災後廢墟。

方國珊：應杜絕無罩開工或除罩吸煙

另外，就近地盤入口處設置一個臨時吸煙區，擺放一個用鐵盤及沙製作的煙灰缸，方國珊稱 「（工人）一齊係地盤圍爐取暖，『打邊爐』又點會戴口罩，咁咪一齊群體感染」，她早前巡查工地，更發現部分工人開工時未戴口罩， 「開工唔戴口罩，就係承辦商問題，你監管不力，唔可以話工地就唔戴口罩嘛。如果工人同你理論，就要執得好嚴。宜家係全港公共衛生、人命問題，如果勸咗你都唔補返戴口罩，你都要將佢請辭。」

方國珊表示： 「（工人）一齊係地盤圍爐取暖，『打邊爐』又點會戴口罩，咁咪一齊群體感染」。

除了主隧道工地，其他工程的地盤照樣有工人上班，鄰近中午時分，有工人正在用膳區進食，記者所見進食人數不多，人與人之間亦有保持適當距離，「開放區域算係咁，但應該加一塊隔板」。

方國珊在稍早時間巡視過地盤，發現部分工人在工作期間未有戴上口罩，她認為要嚴肅處理。（方國珊提供）

她續指，將藍隧道群組的確診者遍佈全港，「其實會引起社區恐慌，工人來自五湖四海，全港唔同社群，以將軍澳為例，假如佢喺調景嶺站上車，雖然佢唔係住將軍澳，我哋都好擔心，一大班伙計放工，都有掂過同一條港鐵扶手」。

地盤停擺 工人轉場開工

政府曾表示因疫情以及社會運動影響，將藍隧道的落成時間將會由原定的2021年推遲一年至2022年中，而在兩度停工影響下，落成時間恐怕會一推再推。方國珊稱作為當區議員，當然希望隧道如期完工，但現時人命當前，首要應是公共衛生考慮。

她留意到有原本在將藍隧道主隧道開工的工人，因停工而轉往其他地盤工作，藍隧道群組亦持續出現確診個案，擔心當中存在漏網之魚，恐將病毒帶到其他地盤， 而替工更沒有地盤出入記錄，不幸確診亦難以追蹤。「明白到工人手停口停，承辦商應該補償畀工人，因為你係政府工程，而至於其他私人機構就行返佢哋社會企業責任，畀工人休息吓，等到真係清零先開工。」若工地爆發疫情，她認為承建商責無旁貸，「香港屢次有地盤工地發生群組感染，點解呢？原因就係疏於監管。承辦商既然拎咗十幾二十億工程費用，做唔好監管爆發（疫情），你係應該要罰佢款。」

中九龍幹線地盤同爆疫情

方國珊建議政府推出清晰指引，讓該批1,500名強制檢疫的地盤工人，知悉停工後的安排，包括能否到其他地盤開工，又或會否有特別措施，包括安排家庭成員接受檢測，「(政府)主動走上去佢哋屋企，幫埋佢哋屋企人做檢測先至徹底。去到屋企睇佢有幾多人，做到就即刻做，返咗工就擺低樽仔。」當局亦應與區議員通力合作抗疫，「如果係當區有確診就早啲通知區議員，區議員有自己社區脈絡，協助睇吓有無漏網之魚，唔好咁被動坐喺度。」

路政署今日（9日）表示轄下中九龍幹線——中段隧道工程合約有工人確診新冠肺炎。（路政署圖片）

衛生署今日（9日）公佈新增確診個案59宗，其中53宗為本地個案，成為元旦以來最高。衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日有20多宗源頭不明個案，可能是長假期後的結果，顯示社區有隱形傳播鏈。而路政署今日（9日）表示，轄下中九龍幹線——中段隧道工程合約有工人確診新型冠狀病毒。直至今日下午一時，合共有7名在馬頭角及何文田工地內工作的工人確診或初步確診，工地需即時停工，全體員工需強制檢測。