警隊《守城》宣傳片　與恐怖分子駁火　「一哥」鄧炳強做隱藏角色

反修例風波令警民關係跌至冰點，警隊在去年8月籌劃製作一輯名為《守城》的大型宣傳片，故事講述有恐怖組織在全港多處策劃恐襲及挾持人質，警隊在行動中搗破恐怖分子。宣傳片動員超過15個警隊部門、逾600名人員，並與飛行服務隊及機管局等合作。 警隊昨晚釋出宣傳片內容，當中有警務處副處長（行動）蕭澤頤粉墨登場，警隊裝備亦傾巢而出，特警隊與恐怖分子駁火，「銳武」裝甲車配合行動，警員從直升機游繩下降等。據知，警務處處長鄧炳強亦參與其中，不過他就揀選了一個小角色，希望帶出「小角色、大意義」，要觀眾仔細睇清楚。宣傳片會在本月23日在電視上播放。

警隊製作《守城》宣傳片，特警隊與恐怖分子駁火。（《守城》截圖）

講述警方搗破恐怖分子陰謀 「守護我城」

警隊拍攝宣傳片《守城》，據稱旨在向公眾展現警隊專業的一面，即使面對社會動盪及被惡意中傷和抹黑，亦從未退縮，並一直肩負「守護我城」的使命，保護市民生命財產。

《守城》講述香港警隊成功拘捕了恐怖組織頭目，其黨羽在全港多處策劃恐怖襲擊，挾持人質以威逼警隊釋放其首腦。警隊透過高度的策劃和執行能力，一舉搗破恐怖分子的陰謀，從而拯救香港。

警務處副處長（行動）蕭澤頤粉墨登場。（《守城》截圖）

本月23日晚無綫首播

製作團隊動員超過15個警察部門、超過600名人員，並邀請其他部門共同合作，包括飛行服務隊及機管局等，在一個月內完成。

宣傳片於本月23日晚上10時30分在無線翡翠台播放，並於同日晚上11時在香港警隊社交平台發布，並配合其他宣傳途徑播放。至於做小角色的一哥鄧炳強身影，在宣傳片暫未見到。