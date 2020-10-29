警隊《警聲直播》首播出　邀前主持分享、播藝人製作警隊主題曲

香港警隊今年8月與香港電台「分手」，結束播放47年的《警訊》，改由逢周四晚上，於警隊facebook專頁直播新節目《警聲直播》。 《警聲直播》今晚（29日）首播，但節目內容與《警訊》大不同，過往著重宣傳的防罪訊息的短劇「失蹤」，反而邀請前《警訊》主持分享心得，並指本港現時有不少媒體，故警隊的平台可給予觀眾多一項選擇，「將最真實一面呈現畀觀眾。」 直播節目又播出由藝人鍾鎮濤替警隊創作的主題曲《捍衛香港》影片，當中有不少反修例示威場面，如理大事件中裝甲車被汽油彈襲擊、防暴警員被襲擎槍自衞等。節目高峯期同時有約3600人觀看。

《警聲直播》由有高級督察黃家倫及警員莫藹祺做主持。（警隊FB截圖）

警隊facebook專頁今晚9時直播《警聲直播》節目，節目長度約30分鐘，由高級督察黃家倫及警員莫藹祺做主持，首個環節介紹一名交通警與送餐外賣員的自白，提醒駕駛人士要遵守交通規則。

《捍衛香港》MV穿插反修例場面

直播同時邀請3名前《警訊》主持，總督察盧宜頌、總督察劉家業及高級督察羅啟宏分與網民即問即答，有網民問為何警隊要做直播，盧指出，現時本港有不少媒體，警隊平台可以給予市民機會，接收即時的警隊資訊，劉就認為，平台資訊更快更真，「將最真實一面呈現畀觀眾……選擇權多咗」。

節目亦首度播出由藝人鍾鎮濤替警隊創作主題曲《捍衛香港》的完整MV，當中有多名警員獻唱，MV亦有不少反修例風波畫面，包括理大事件中裝甲車駛向理大橋時被投汽油彈、有警員頭破血流擎槍自衞、有雜物在傳媒聯絡隊及記者近距離爆炸等。

有份合唱的警司譚威信表示，可以替警隊振奮士氣，心情既興奮又榮幸，高級督察朱婉湉就稱「開心到不得了」。而鍾鎮濤就表示，一直希望替警隊創作正式主題曲，認為歌曲要夠氣勢，他稱創作時適逢限聚令，製作非常困難，幸得成龍借出私人錄音室才能完成。

直播最後以1分鐘介紹衝鋒車，車上有俗稱「黑人」的防護護甲、爆門工具、一套應對疫情的生化保護衣等等。