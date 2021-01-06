家居限聚令｜何栢良：僅少數個案涉親戚聚會　推新措施需數據支持

本港新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始昨日（5日）稱，有需要時會探討規管家居內家庭聚會，引起社會關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（6日）早在商台節目表示，僅少部份家庭群組個案涉及不同住的親戚聚會，影響人數不多。他認同政府不應排除限制家庭聚會的可能性，但強調要有充份數據才會支持。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，在家舉辦的私人聚會難以規管，當局亦難以界定如何為之同住。他指出，近數周有不少家庭傳播發生，大部份涉及同住家人，僅少部份涉及不同住親戚的聚會，影響人數不多。他認同政府不應排除限制家庭聚會的可能性，但強調要有充份數據才會支持，政府須交代措施能帶來多大好處，以及如何處理執法問題。

何栢良續說，政府在公眾地方執法過於寬鬆，不少商場出現人群聚集，他們無排隊、站立距離近，認為政府須加強執行現行措施。他又稱，市民已在多方面配合政府措施，只有少數人不依從規矩；但政府防疫措施，譬如追蹤工作仍不夠快，「下下靠追落後，大家付嘅代價只會愈來愈大」。

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