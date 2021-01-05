限聚令｜酒樓棄做晚市開源節流　餐飲協會：料1月生意大跌一半

受新冠肺炎疫情影響，政府實施二人限聚令和晚市禁堂食，食物及衞生局局長陳肇始昨日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無條件放寛防疫措施，將延長現有措施兩周至1月20日。 酒樓原在年底和年頭是生意旺季，但因應晚市禁堂食延長，在農曆新年放寬限聚令亦無望。有酒樓經理表示，近來生意額只有原先的四分之一，故決定在下午4時關門，短期內亦不會考慮重啟晚市。香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，現時預計業界1月的生意會下跌一半，已有超過3,000間食肆徘徊結業邊緣，若限聚令措施在3月時仍未放寬，業界有機會出現大型結業潮，失業率也會隨之大幅上升。

農曆新年訂枱歸零

在疫情影響下，餐飲業已受重挫，加上疫情放緩速度慢，在農曆新年放寬限聚令的可能性較低，酒樓生意情況不明朗。位於屯門三聖的海天花園酒家經理向記者透露，以往年頭和年尾是酒樓的旺季，「之前由新年舊曆正日前，年初十幾做到年初廿九。公司尾牙、群體聚餐好多，多到呢度三層都坐滿人。」

惟酒樓經理蔣小姐指，現時連一張訂單也沒有。雖然有客人查詢，但因不知道接下來的防疫政策變更，故訂單大多不成事。蔣小姐亦指出，現時生意只有以往的四分之一，「個市唔好，公司同員工收入都大減，依家靠做好早市同下午茶時段，4點就會關門，直接唔做晚市」。她希望市民能夠自律，令疫情盡快受控，她亦有信心酒樓生意能在疫情後重返高峰。

茶客稱會與家人視訊吃團年飯

茶客陳先生對於農曆新年無望在酒樓和家人聚餐感到無奈，「都冇辦法，依家都取消晒（晚市堂食），惟有同屋企人分開過，咁樣最安全」。另一位茶客陳伯伯則認為防疫是當務之急，「都冇話失望嘅，以往都會出嚟食餐飯。今年咪換下啲新方法，依家科技咁發達，咪用視訊同屋企人一齊食，過下節」。

有茶客表示會在做節當日選擇買新鮮海鮮回家下廚。（曾鳳婷攝）

茶客鍾伯伯則認為，理解疫情下無法與家人在酒樓聚餐，「其實依家疫情，日日生活都差唔多。你鍾意嘅日日都可以做節」。他認為做節原意是「一家人齊齊整整食餐好」，不用太介意以什麼形式進行，他表示過節當天會在附近海鮮店買海鮮回家下廚，亦會和在外國的子女視訊聊天。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則估計，現時在農歷新年前放寬措施的機會低，認為這定必會為餐飲業界（特別酒樓）造成莫大影響。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則估計，農曆新年前放寬防疫措施的機會較低，必定為餐飲業界，特別是酒樓造成莫大影響。他指出，以往1月及新年前夕均是酒樓旺季，社團、家庭和公司聚會都會集中在這段時間。單計1月，業界便有高達105億元生意，惟在疫情和晚市時禁堂食令影響下，預計生意將會大跌一半，「依家呢種情況，尤其一啲以婚宴、宴會主打嘅酒樓根本冇得做。」

若防疫措施3月時仍未放寬 料出現大型結業潮

他指出，不少酒樓都在禁堂食令後變陣，例如集中在早上和下午時段的生意，現時普遍市民亦較為接受提前吃晚餐。更有酒樓在晚間改為賣盤菜，以增加晚上的外賣生意收入，亦有酒樓選擇在下午4時關門，以開源節流。他擔心疫情和限聚令措施在3月時仍未放寬，業界會出現一個大型結業潮，失業率也會隨之大幅上升，「其實依家已經有多過3,000間餐廳喺結業邊緣，1月2月本身喺比較旺，而3月開始就係淡季。所以如果3月都未放寬，就好大機會做唔住。」