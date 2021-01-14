搶盾圖阻警拘捕他人　司機求情稱亦血流滿地　官指攻警所致囚7月

司機在前年中環示威活動中撞防暴警及搶盾牌，以阻警方帶走一對被制服的男女，共涉及3項罪名，案件今日（14日）在東區法院判刑。雖然辯方求情指被告在事件中也受傷至血流滿地；但裁判官認為其傷勢因主動攻擊警方所致，又指當時人多勢眾，被告等人圖迫警方放人可引致搶犯，事發於中環鬧市，對公眾構成威脅，終判被告監禁7個月。

認襲警另兩罪經審訊後裁罪成

被告張展文（35歲，司機），承認在前年11月13日於中環交易廣場平台襲擊警長A，但否認一項參與非法集結罪，和一項在身處非法集結使用蒙面物品罪，指他與其他不知名人士參與非法集結和使用一個黑色口罩。不過，他在審訊後被裁定兩罪均罪成。

望法庭人性化角度處理

辯方求情時指，事件不涉預謀，被告只是一時情緒失控犯案，他在事件中也受傷，血流滿地，已受到教訓。雖然法庭判刑不能考慮政治立場，但望仍可以人性化角度處理，並考慮到有市民會因社會事件影響情緒。

官稱迫警放人可變成搶犯

裁判官張志偉判刑指，被告與他人以人多勢眾的非法集結，迫使警方放人，又稱他的傷勢因主動攻擊警方所致，只是因犯案而受傷。張官又指，這類集結一般屬突發性，正因如此，容易演變成暴力衝突，要求警方放人可演變成搶犯、妨礙司法公正。

案發地點對公眾構成威脅

再者，張官稱事發地點在屬於金融中心的中環，時間正值午飯時間，事件對公眾會構成威脅，後果亦難以估計。而被告單獨行事，有機會影響他人情緒，引致其他人加入襲警，蒙面物品也令他可隱藏身份。

被告曾試圖搶警圓盾

案情指，事發時警方正準備帶走一對被制服的男女，惟現場人士包圍及圖阻警方，被告在驅散行動期間與警員對峙，一度試圖搶去警員圓盾，又衝向在場的警長，嘗試用膝蓋撞其腹部。

案件編號：ESCC2567/2019