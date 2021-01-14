新冠肺炎｜新填地街累計27人確診　防護中心表示79名居民已送強檢

衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，由於佐敦新填地街20號、22號及26號近期出現27宗2019冠狀病毒病確診個案，涉及13個單位，中心決定採取更審慎的感染控制措施，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。中心指，截至上午9時，連同早前與確診個案居於相同樓層的密切接觸者，已安排79名大廈居民到港府屬下觀塘帝盛酒店檢疫中心進行檢疫。

衛生防護中心指，截至上午9時，連同早前與確診個案居於相同樓層的密切接觸者，已安排79名大廈居民到港府屬下觀塘帝盛酒店檢疫中心進行檢疫。（資料圖片）

防護中心表示，考慮到新填地街20號、22號、24號及26號實際上互通，部分住客共用公共地方，為了盡快切斷大廈內及社區的傳播鏈，繼要求居民進行強制檢測，並安排與確診個案居於相同樓層的密切接觸者入住檢疫中心，並就以上大廈的流行病學調查仍在進行中。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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此外，衞生署已進一步向新填地街20號、22號、24號及26號一至七樓其他所有單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

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12月30日至1月12日期間逗留逾兩小時人士須接受檢測



中心又提醒，政府於1月12日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於2020年12月30日至2021年1月12日期間，曾身處新填地街20號、22號、24號及26號超過兩小時的人士，當中包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2021年1月15日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。