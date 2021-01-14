水上飛機｜民航專家建議屯門、啟德起飛　旅遊業界料短途線有市場

水上飛機在港多年未成事，過去曾有公司表示有意在港發展最終未能成事。新成立的「水上飛機（香港）航空」今日宣布今年內申請營辦牌照，計劃首階段以250元起推出「本地遊」飛行體驗，私人包機則以1.5萬元起計。 水航表明，觀塘啟德郵輪碼頭或中港城碼頭等，有出入境設施的碼頭設施，屬於水上飛機合適起降地點，另正物色兩處較遠離維港地方作為「水上機場」，落實後再公布。

有熟悉航空業的專家認為，水上飛機在啟德郵輪碼頭起降應可行，若水域太繁忙，屯門內河碼頭亦是適合起降地點，惟水上飛機在港是否有市場仍為未知數。旅遊界立法會議員姚思榮估計，水上飛機在珠三角或大灣區等短途旅遊，或商務市場有空間，只要價格合適，經營應無大問題。

（水上飛機（香港）航空影片截圖）

中文大學航空政策研究中心政策研究主任羅祥國指，水上飛機要向民航處申請低空飛行的航權，與直升機為同類，而直升機時速約為200至300公里，亦與水上飛機航空創辦人張敬龍今日所指，時速約296公里相若。羅說，過去內地不開放低空空域，但在內地「十三‧五」規劃中，內地開放多個低空空域試點，待航空公司申請，出現商機。

目前維港水上航道繁忙，水航創辦人張敬龍在記者會稱，會考慮選擇維港外圍的地點升降。在起飛時，工作人員會以船隻劃出跑道，附近亦需要出入境設施，並已物色兩個地點。羅祥國認為，在啟德郵輪碼頭升降水上飛機應無大問題，從地理位置而言，升降一定能處理，羅又指，屯門內河碼頭一飛出去已是大海，相信亦可作升降點。

羅祥國指，水上飛機與直升機同屬低空空域航權。（資料圖片）

羅祥國續指，水上飛機營運最大困難是能否有足夠客量，如飛菲律賓等地的航線，「乘客搭飛機係想快，唔係鍾意搭飛機」。他認為，水上飛機難以取代一般民航客機，現時亦不清楚相關市場有多大。惟他估計，只要有足夠的商業發展，公司的管理層亦有了解行業的人才，技術上能滿足要求，相信政府就會批准有關項目。

羅祥國認為，水上飛機在啟德郵輪碼頭附近升降無大問題。（資料圖片）

姚思榮亦指，水上飛機在本地遊或大灣區有市場空間，指香港坐船到珠三角都要逾200元，若水上飛機票價可與船票競爭，因坐飛機的視野和景觀會有不同，時間亦較船快，都會有市場。惟姚認為，較長途如菲律賓航線則要視乎價格，因水上飛機速度不及民航客機，而較長途的旅客考慮有不同，對景觀要求不大。

在起飛位置上，姚思榮憂慮香港海面航道緊張，以船隻營運的水上的士，在尋找泊位及設計航道，都需要花大量精神研究。他認為，要找到不影響船隻航行的碼頭及航道供水上飛機起降，在申請時技術上或有困難。

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