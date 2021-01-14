移英港人回流投資水上飛機業務　年底前申牌照推250元本港觀光遊

新冠肺炎疫情下，航空業大蕭條，不過有新成立的本地公司今日（14日）表示，有意投資約一億元，在香港及大灣區，營辦水上飛機業務，主打觀光、私人包機及空中的士等服務。 創辦人之一的張敬龍，早年曾移民英國。張表示，第一階段會推出維港觀光航班；之後希望可接駁往內地，主打大灣區市場，包括前往內地珠海、汕尾及廣西北海等。不過他亦承認，現時最大挑戰是港府未認可水上飛機在港應用，會向政府相關部門申請牌照。新公司取名「水上飛機（香港）航空」，張強調，公司與香港航空，以及大灣區航空均無任何關係。

張敬龍表示，水上飛機（香港）航空為香港首間水上飛機航空公司，現時團隊約30人，預料投資額逾億元，資金由數名機師夾錢，另加上國際機構投資者，強調並非中資或美資，是國際銀行投資項目，亦與香港航空，及大灣區航空公司沒有任何關係。

張敬龍指，公司首階段主要於香港提供服務，提供維港上空觀光航班，價格料由250元起。另外，亦會提供私人包機及空中的士服務，前者每架飛機每小時收費1.5萬元，可載19名乘客；後者則由乘客透過應用程式，隨時隨地呼召於指定地點水上接載，價格由800元起。

水上飛機(香港)航空共同創辦人張敬龍(Zoom截圖)

長遠目標發展大灣區及東南亞航線

到第二階段，張敬龍指，希望航線能接駁到內地城市，連接大灣區，計劃在內地設11個航點，包括珠海機場、汕尾市、下川島、茂名、陽江等。之後第三階段，他冀擴展到東南亞國家，例如菲律賓，越南和印尼等。他又期望，未來可在大灣區建立機師培訓設施，讓年輕人在大灣區發展。

飛機方面，張敬龍指，目前公司訂購的水上飛機，每架可接載19名乘客，最大服務範圍達1,435公里，距離可到達上海，巡航速度最高達時速296公里，預料最快今年6月有第一架飛機抵港。他期望，今年內有2架飛機付運，到達⾹港進⾏相關認證；到2025年時，希望車隊可擴展到28架，不過實際情況需與民航處討論。

張敬龍承認，現時尚未與任何政府部門討論，現階段最大挑戰是爭取港府認可水上飛機。他坦言，難預計項目何時獲批，但將會向民航處等相關部門申請，並強調水上飛機於外國城市，如悉尼、溫哥華等十分成功，相信香港亦有同樣條件營辦相關服務。

民航處、空運牌照局未收該公司申請

民航處表示，為保障航空安全，所有在香港的航空營運必須符合《1995年飛航（香港）令》（第448C章）及相關法規的要求，現時並沒有接獲該公司任何申請。

空運牌照局表示，任何人擬營辦編定航程的航線，提供空運服務，可向牌照局提出牌照申請。牌照局並未收到上述公司的牌照申請。如收到申請，牌照局會按《空運（航空服務牌照）規例》（第448章A） 及其他相關法例處理有關申請。