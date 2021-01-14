鹿兒島及法國部分地區爆禽流感　食安中心指示暫停進口禽類產品

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）宣布，日本鹿兒島縣爆發高致病性H5禽流感，及法國Canton of Armagnac-Ténarèze爆發低致病性H5N3禽流感，即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

日本鹿兒島縣爆發高致病性H5禽流感，及法國Canton of Armagnac-Ténarèze爆發低致病性H5N3禽流感（資料圖片）

食物安全中心宣布，因應日本農林水產省通報，指日本鹿兒島縣爆發高致病性H5禽流感；及世界動物衞生組織通報，指法國Canton of Armagnac-Ténarèze爆發低致病性H5N3禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋，以保障本港公眾健康。

去年首9個月從日本入口2億隻禽蛋

中心發言人指，根據政府統計處的資料，去年首9個月本港從日本進口約50公噸冰鮮禽肉、約4300公噸冷藏禽肉及約2億隻禽蛋；以及從法國進口約8740公噸冰鮮和冷藏禽肉及約110萬隻禽蛋。中心已就事件聯絡日本和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。