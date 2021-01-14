水上飛機｜新公司成立半個月　創辦人為移英港人曾參選英國會選舉

開辦航空服務投資動輒過億港元，水上飛機（香港）航空創辦人張敬龍今（14日）在記者會上強調非中資或美資資金，主要為國際企業及銀行投資。《香港01》翻查資料，該公司於半個月前，即去年底才登記成立，目前只有張敬龍一名董事。 張敬龍為移英港人，曾在英國出任多項青年公職，曾出選英國國會及歐洲議會，但均告落敗，27歲轉當機師，曾為德國漢莎航空首名華人機師。

水上飛機(香港)航空共同創辦人張敬龍(Zoom截圖)

就水上飛機（香港）航空公司的資金來源，張敬龍強調，並不是中資或美資，而是與國際企業或國際銀行的投資項目，強調與香港航空及大灣區航空沒有關係。張今日於記者會上表示，現時公司有30多名全職員工，散落在澳門、奧地利、馬爾代夫等地，除香港以外，在澳門、深圳及珠海均有辦公室，連同兼職員工有47人。

據公司登記資料，水上飛機（香港）航空有限公司，新近於去年12月28日才成立，即至今才半個月，公司只有張敬龍一名董事，報稱地址為秘書公司地址。張另為香港專業飛行員協會公司的董事，該公司於去年5月成立。水上飛機航空公司網頁所示公司地址為「九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82樓01室」，在網上搜尋結果顯示，相同地址最少有3間工程機械、電子零件等公司使用，疑為共享辦公室。

張敬龍曾為德國漢莎航空首位華人機師。（香港專業飛行員協會網頁圖片）

創辦人曾為英國自由民主黨披甲參選英國會選舉

約32歲的張敬龍於今日記者會上，自我介紹為飛機師，27歲考到機師牌照，加入德國一間航空公司擔任首位華人飛機師，並於2019年11月返港發展。張敬龍曾於2012年英國倫敦奧運擔任火炬手，當時英國BBC報道指，張於香港出生，12歲時隨父母到英國；於2009年時，年僅19歲的張敬龍曾競選歐洲議會，成為最年輕的參選人，2010年曾以英國青年大使身份，隨同時任英國首相卡梅倫，出席加拿大的八國集團及20國集團會議；亦曾擔任英國文化協會委任的全球文化大使。

翻查昔日報道，張敬龍曾以英國自由民主黨黨員身份，於2015年代表該黨出選英國國會，但挑戰失敗，有指其競選時反對脫歐，亦曾於訪問中被問到對香港雨傘運動看法時，表示「妥協是政治的藝術」。

張亦為香港專業飛行員協會主席，網頁介紹他在英格蘭埃塞克斯（Essex）長大，曾在英國中央政府內擔任過各種公職，其後在2012年倫敦奧運獲選出任奧運村市長，擔任大使和火炬手。奧運後在一家銀行集團負責投資工作，工作兩年後發現投行工作厭倦再次重拾夢想成為飛機師。

網頁更指其曾於2019年獲得航空組織Air League頒授「愛丁堡公爵·菲利普親王皇家飛行大獎」，現於「亞洲一家領先的航空集團」中擔任空中巴士機隊機師。

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