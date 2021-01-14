微軟、數碼通等6間科技企業與城大成立聯合實驗室　推動知識轉移

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港大學一直致力推動「知識轉移」，將教研成果應用於社會。城大今日（14日）宣布，電機工程學系與六間科技企業，包括Microsoft香港、信和集團、Smartone等成立聯合實驗室，促進科研及知識技術轉移，推動香港創新科技發展。

城大今日宣布，電機工程學系與六間科技企業，包括Microsoft香港、信和集團、Smartone等成立聯合實驗室，促進科研及知識技術轉移，推動香港創新科技發展。（城大提供）

城大聯合實驗室計劃自2019年成立，推動電機工程學系與政府部門、行業協會、機構、企業和研發中心之間的合作，推動研究成果的知識技術轉移，為科研項目申請撥款或籌集資金，和舉辦研討會促進交流等。

城大公布，再多六間企業「加盟」計劃，包括ASM太平洋科技有限公司、金山工業（集團）有限公司、Microsoft香港、信和集團、Smartone、信佳國際集團有限公司，至今累計有16間機構參加。

城大指，電機工程學系研究領域涵蓋14個主題，包括天線設計、大數據、機器學習和人工智能、生物信息學等。根據聯合實驗室計劃第二期，設計及工程服務公司Sengital在過去一年投放超過100萬元，為城大學生提供在職培訓計劃，去年又投入140萬元研究經費，開展「安全芯片」項目。

新填地街疫廈喉管亂駁須撤離　26號全幢由城大前副校長鍾寶璇持有
城大研發磁性噴霧控制膠囊等藥物　盼未來能在人體中應用
城大開辦3新課程　法律與理學雙學位　與愛丁堡曼徹斯特合辦課程
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。