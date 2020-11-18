城大開辦3新課程　法律與理學雙學位　與愛丁堡曼徹斯特合辦課程

香港城市大學理學院明年將開辦3個嶄新理學士課程，分別是環球精研與科創課程、法律學學士與理學士（計算數學）雙學位課程，以及與英國愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦的雙聯學士學位課程。 城大法律學院院長陳清漢教授指出，隨着創新科技產業發展，衍生更多與科學及數據相關的案例。因此，兼備法律知識及數據分析能力的專才，於就業市場大受歡迎。

城大法律學院院長陳清漢教授（右）相信新課程對就業市場大受歡迎；香港工業總會主席葉中賢博士稱會對學生提供實習機會。（城大提供圖片）

全新的環球精研與科創課程設18個學額，課程以研究主導，學生在第二年便可選擇主修科組，並在著名學者指導下從事自選的獨立研究，此外學生亦可到海外進行學術交流及學習，更有機會到本地或海外科創公司實習。課程結合科學新知與創新技術，教導學生申請專利的技巧，以及有關知識產權、創業和商業策劃的知識。

新設法律學學士與理學士（計算數學）雙學位課程 共10個學額

法律學學士與理學士（計算數學）雙學位課程為全港首創，有10個學額。此雙學位課程培訓既擁有法律知識，又能夠掌握數理分析能力的專才。學生可通過法律理論與實踐及數理邏輯的訓練，掌握概率及統計、量化分析及形式邏輯等方面的重要技能，協助分析及處理相關案件。

城大理學院明年與英國愛丁堡大學及曼徹斯特大學合作，理學士（計算數學）學生可選擇報讀愛丁堡大學，理學士（化學）學生則可選擇曼徹斯特大學，共有20個學額。學生先在城大修讀首兩年課程，然後到海外大學完成餘下兩年的課程，完成學位要求後將獲頒兩個學位，分別由城大及海外大學頒發。

香港工業總會將為修讀理學士（計算數學）學生提供實習

香港工業總會主席葉中賢對新課程表示支持，他認為環球精研與科創課程回應了市場對科研及創科專才的需求；工業總會將為修讀此課程的學生提供實習機會。