少年向警宿舍掟汽油彈判感化3年　上訴庭指明顯不足　須還柙再判

15歲少年在警員圍堵理大期間，於柴灣已婚警察宿舍掟汽油彈，認罪後被判接受感化3年。律政司指刑期過輕，認為原審裁低估案件的嚴重性及被告罪責，認為應改判拘禁式刑期。上訴庭3名法官今(14日)聽取陳辭後，認為原審的判刑明顯不足，撤銷該判刑，並替被告索取教導所等多份報告，把判刑押後至下月4日，期間被告需收柙。

向官提相類案參考涉重大討論

此外，律政司的代表又稱，根據案例，主控官不能在未有法官要求下，主動向法庭提供沒有量刑指引的相類案件讓法官參考，故向上訴庭提出，是否需就此作出檢視。惟上訴庭法官認為，此事牽涉重大討論，認為 本案不適合處理此議題。

指原審官似未考慮拘禁式刑罰

案發時15歲5個月大的被告，早前承認於2019年11月18日，在柴灣已婚警察宿舍外縱火，被判接受感化3年。

律政司的代表陳辭時稱，本案判處非拘禁令刑罰，是明顯不足，而原審裁判官何俊堯低估案件的嚴重性和被告的罪責，又指雖然何官稱會考慮所有判刑選項，但從索取報告的情況時，只索取感化、社服令和心理報告，未有索取教導所一類報告，認為何官索閱報告的情況，可顯示他已剔除拘禁的選項。此外，何官有提過青少年犯罪評估委員會報告，但知道若索取該報告被告需還柙後，便未有索取該報告。

若為成年人刑罰應為4至5年

律政司續指，本案案情嚴重，被告向已婚警察宿舍擲汽油彈，宿舍中有人需輪班工作，亦有他們的家人在內。而該類罪行，若犯事者為成年人，判刑應介乎4至5年，現時被告非極為年輕，卻被判感化令。雖然何官判處感化令的時期，較報告建議的長。惟律政司強調，若案件不適合判感化，加長感化令的時期多少，也是不適合。

辯方不認同何官未考慮重犯風險

被告的律師陳辭指，何官從被告的更生著手，以保護公眾利益。對於律政司認為何官未有考慮被告重犯的風險，律師認為此說話似乎不正確，並指何官只是考慮需根治被告受過度活躍病，和影響判斷力的問題，又呈上被告的進度報告，內容指被告善用機會，在情緒控制等方面都有改善。

上訴庭認為判3年感化明顯不足

上訴庭3名法官聽取陳詞，認為何官原則上犯罪，本案判處3年感化令是明顯不足，遂撤銷該判刑，日後頒佈書面裁決，解釋理據。上訴庭法官先替被告索取教導所、更生中心和社會服務令等四份報告，把判刑押後至下月4日。

案件編號：CAAR12/2020

2019年連串示威活動後律政司要求刑期覆核的主要案件。(詳看下圖)