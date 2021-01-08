刑期覆核｜少年向警揮錘判感化被指太輕　上訴庭稱須表明不容暴力

16歲少年涉在2019年的修例示威中，用鐵鍾襲擊飛虎隊成員右肩，襲警罪成後判感化一年。律政司認為刑期太輕，今(8日)到上訴庭要求覆核刑期，上訴庭認同說法，並指法庭不只是要阻嚇被告一人，還要向社會表明不容忍暴力，遂撤銷少年的感化令，並把案押後至1月28日判刑以候其更生中心報告。

被告案發時15歲，被控於2019年10月7日在屯門青山公路新墟段，與鄉事會路交界襲擊警員X。

律政司代表稱，原審裁判官判刑時未充分考慮此控罪的一般刑罰為即時監禁，即使被告品格良好亦不能偏離原則，且被告明顯有備而來，不但穿上全副裝備，並帶備鐵錘，直指他有意或是預計用作破壞，或向他人動武。

法庭不應側動更生而忽略阻嚇性

被告向感化官稱當日參與和平示威，又否認襲警。但鐵錘是具殺傷力武器，他兩度揮動鐵錘，警員沒有受傷只是僥倖，而其行為亦可能引發漣漪效應，令其他人仿效，又指法庭不能過分側重被告更生，而忽略阻嚇性及重犯風險。

被告的律師回應指，被告雖曾兩度揮錘，但無特定目標，原審官表明這是被告的最後一次機會，才用酌情權判以較仁慈的判刑。被告現在重讀中三，並已接受感化5個月。

被告常因政見不同與母吵架

惟法官指被告當時一再揮錘，事後又稱是和平示威，對其悔意感懷疑。又指報告指被告不時因政見與母吵架，可見其父母亦難控制他。法官又指下級法院判刑過輕結果需要覆核刑期，對被告並無好處。

案件編號：CAAR10/2020

反修例相關示威案件曾作刑期覆核的主要案件。(詳看下圖)