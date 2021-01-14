新冠肺炎｜不足一成外傭已做病毒檢測　食衞局再籲僱主積極協助

本港約有37萬名外傭，他們來港履新、離港或轉僱主時，多會入住宿舍。而過去一年新冠肺炎疫情期間，多區有外傭宿舍爆疫，甚至將病毒傳入僱主家庭及帶入社區，確診外傭人數多達465人，佔本港總確診人數近5%。 另外，政府上月中起至本月底為全港外傭提供一次免費檢測，至今（14日）逾25,000名外傭在社區檢測中心接受免費檢測，找出7宗陽性個案，比率約0.03%。

申訴專員公署指，去年底有外傭相繼在港染疫，及後被爆出外傭宿舍的種種問題，包括居住環境擠迫、衞生情況欠佳、涉嫌違反樓宇用途等。（資料圖片）

食物及衞生局發言人表示，本港新冠肺炎疫情持續，確診數字仍處於相對較高水平，部分確診人士無病徵，顯示社區存在眾多隱形傳播鏈，呼籲僱主積極安排外傭透過社區檢測中心預約系統預約，接受免費檢測。

+ 4 + 4 + 4

社區檢測中心開放時間為每天上午8時至下午1時半，以及下午2時半至晚上8時。陰性會收到電話短訊通知，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進公布。

除了到社區檢測中心進行檢測外，外傭可繼續利用政府提供的其他免費檢測渠道，包括於郵政局、港鐵站或醫管局指定普通科門診診所領取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點。

如外傭舊僱傭合約已屆滿或終止、正待到新僱主家庭履新，可到灣仔入境事務大樓一樓（連接行人天橋層）的勞工處，領取或交回樣本收集包，無須預約。（梁鵬威攝）

滿約待履新外傭 可免預約到灣仔勞工處交樣本

如外傭舊僱傭合約已屆滿或終止、正待到新僱主家庭履新，可到灣仔入境事務大樓一樓（連接行人天橋層）的勞工處，領取或交回樣本收集包，毋須預約。發言人提醒，有病徵者應立即求醫，不應前往社區檢測中心。

另外，申訴專員今日（14日）公布，決定主動調查政府對外傭宿舍的規管，而入境處則表示主要負責審批外傭工作簽證申請，宿舍規管不屬處方職權範圍。