羅致光：至今465外傭染疫　無計劃推假日禁足、定期強制檢測

新冠肺炎疫情期間，外傭是其中一個高危群組，其中有部分外傭於假日在公眾地方聚集，引起關注。 勞工及福利局局長羅致光今日（1月13日）回答立法會質詢期間提到，疫情至今至少有465名外籍家庭傭工確診新冠肺炎。針對假日聚集情況，政府自12月中旬已發出60張定額罰款通知書。不過政府現階段未有計劃向外傭作假日禁足令或是定期強制檢測。

+ 3 + 3 + 3

12月中旬至今 共向外傭發60張定額罰款通知書

民建聯立法會議員葛珮帆提到，部分外傭懷疑在外傭宿舍染病後傳染其僱主。每逢假日有大批外傭在公園等公眾地方集會和聚餐，涉嫌違反在公眾地方禁止群組聚集和須佩戴口罩的規定，但甚少外傭因而被檢控。

羅致光指出，現時法例沒有就外傭指定宿舍作明確定義，政府也沒有計劃另立法例管外傭宿舍，但政府會主動與外傭職業介紹所合作，提醒外傭不要在擠迫地方留宿、保持社交距離、避免不必要的聚會。勞工處亦會繼續向等待到新僱主家庭履新的外傭，提供免費檢測服務。

有關外傭染疫數字，羅致光指截至2021年1月3日，8,965宗確診個案中，有465名是新來港外傭，當中有212宗屬本地感染。

至於聚集方面，政府已多次通過新聞公告、與領事館合作等方式，鼓勵假日在家中休息，坦誠與僱主商討休息日安排。勞工處周末亦會在多個地點以中英流動廣播，介紹社交距離及口罩方面的規例，並會有跨部門執法行動。對於屢勸不改的人士，政府自去年12月11日至今年1月3日期間，共向外傭發出60張定額罰款通知書。

羅致光。（資料圖片）

議員倡假日禁足、定期強檢 羅：須顧及法、理、情

葛珮帆建議，政府向外傭推假日禁足令，要求她們不得離開僱主住所，防止外出聚集。羅致光指，任何措施都要顧及法、理、情，首先這會涉及種族歧視問題；外傭於本地感染的比率為0.055%，比本地人的0.1%更低；況且如果推假日禁足令，是規定外傭不得離開工作地點，與本地人留在家中的性質完全不同。政府沒有這方面的計劃。

工聯會麥美娟問到，強制指定群組檢測現時已有法律框架，政府有否考慮定期要求外傭強制檢測。羅致光指，所謂「定期檢測」要注意頻率、資源運用的情況。政府對上一次推出安老院舍員工十天一檢，涉及4萬多人，社會反應都很大，現時香港有約38萬名外傭，亦即9倍的人數，到底實際上有沒有可持續性，這是需要考慮的問題，至今未有相關計劃。