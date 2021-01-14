外傭宿舍屢爆疫環境惡劣涉違契　申訴專員：政府無監管將主動調查

新冠肺炎疫情反覆，外傭中介宿舍多次爆疫，及後被爆出居住環境惡劣擠迫，《香港01》去年亦揭發其中一間爆疫、位於銅鑼灣的外傭宿舍違反樓宇用途。申訴專員趙慧賢今（14日）指，本港目前無法例監管外傭宿舍，亦無巡查機制或成安全隱憂，宣布就此展開主動調查，審研勞工處、民政事務總署和入境事務處等政府部門對外傭宿舍的規管。

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申訴專員公署指，去年底有外傭相繼在港染疫，及後被爆出外傭宿舍的種種問題，包括居住環境擠迫、衞生情況欠佳、涉嫌違反樓宇用途等，更引述報道指，外傭職業介紹所或其他業主出租單位作外傭宿舍前，未有向政府申領有關的牌照許可或豁免，或涉及違規經營。

外傭在完約或斷約後留港兩周，期間有需要入住外傭宿舍，申訴署指，本港目前並無專門的法例規管外傭宿舍，相關政府部門亦沒有制訂巡查外傭宿舍機制，以查證宿舍的防火、建築安全等設施是否合規。

趙慧賢表示，據稱現時有不少外傭宿舍位處商業大廈或住宅大廈，環境擠迫，安全疑慮引起公眾關注，惟自港府1970年代輸入外傭來港工作，外傭享有法定權利，受政府訂定的標準僱傭合約保障，包括享有妥善的住宿安排。

她強調，政府有責任確保來港工作的外傭得到合理的居住環境保障，亦應確保公眾安全，因此決定展開主動調查，審研勞工處、民政事務總署和入境事務處等相關政府部門對外傭宿舍的規管，並在有需要時提出改善建議。

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