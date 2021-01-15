沙中線｜港鐵︰過海段明年首季通車存挑戰　冀新信號系統今季啟用

沙中線項目發生多項工程問題，通車日期一拖再拖，屯馬線預計今年第三季可全線通車，惟東鐵線過海段至今未解決新信號系統問題，港鐵工程處總經理(工程建造)周蘇鴻表示，東鐵過海段要在2022年第一季通車仍有挑戰，最關鍵是新信號系統投入使用。他指，現時正於非行車時間測試新系統，會在測試後適時公布調查報告，期望獲政府批准後，可在今季投入服務。

9月11日，港鐵舉行緊急記者會，煞停原定於翌日啟用的東鐵線新信號系統。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

港鐵原預計去年9月使用新信號系統，逐步更換12卡火車至9卡車，惟被《香港01》揭發新信號系統模擬測試時曾出現「帶錯路」情況，港鐵於更換前一日煞停計劃，並成立調查委員會，報告已於上月交到港鐵，尚待向政府報告。

周蘇鴻指，現時為趕上進度，部分關鍵工程包括路軌接駁都提前進行，「盡可能提早都提早做」，但仍指東鐵線過海段於2022年第一季通車有挑戰。他續指，東鐵線過海段要如期通車，會展站工程、路軌接駁和信號系統最為關鍵，而會展站的進度現已受控，而最關鍵的是新信號系統，會確保技術及服務可靠性後再投入服務。

實政圓桌議員田北辰批評，現時港鐵表示，東鐵線過海段目標是明年第一季通車，「三歲小朋友都不會相信。」

為配合沙中線工程將東鐵線延伸過海，港鐵需作新軌道接駁工程。（港鐵提供圖片）

運輸及房屋局副秘書長(運輸)葉李杏怡亦表示，去年9月開始，政府機電工程署及路政署與港鐵密切監管新信號系統進行中工作，希望可盡早完成，但安全是首要關注事項，會待看到系統可靠才恢復使用。

港鐵公司事務總監蔡少綿曾任環境局政助，其後轉到迪士尼任公共事務副總裁，去年初轉到港鐵。（梁鵬威攝／資料圖片）

港鐵遭議員狠評遊花園 陳帆︰留意到有啲迴避

港鐵今日除派出周蘇鴻外，另外兩名出席的港鐵人員均來自傳訊部門，包括港鐵公司事務總監蔡少綿和港鐵副總經理（項目及物業傳訊）陳霖生，立法會議員今均對港鐵無法回應問題感不滿，委員會主席陳恒鑌更斥港鐵「感覺hea完半個鐘就算」，指鐵路工程等問題都避而不談「遊花園」，認為政府應先與港鐵溝通再到會上。

陳帆其後出席委員會就北環線有關討論時，被問到有關政府監管港鐵的問題時，亦主動提出，「我頭先都留意到港鐵公司嘅同事在鐵路事宜小組委員會嘅回應係唔夠直接，有啲迴避，我自己聽咗都覺得有改善空間，所以我返去都會再同港鐵公司管理層作一個溝通，希望佢哋回應議員提問時直接了當啲」。