沙中線｜過海段通車或再延期　運房局：東鐵線新信號系統成關鍵

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，多度超支延期，港鐵原本去年9月計劃於東鐵線改用新信號系統，但《香港01》當時率先報道系統出現「入錯線」事故，最終港鐵煞停更換，並成立獨立調查委員會調查事件。 經多次延期後，沙中線過海段即「 紅磡至金鐘段 」的通車目標，訂於2022年第一季通車，不過運輸及房屋局向立法會提交的最新文件提到，對於能否如期通車存隱憂，「新信號系統解決方案的進展及追回進度措施的成效至為關鍵。」意味着過海段有可能因信號系統問題而再度延期通車。

港鐵原計劃去年9月於東鐵線改用新信號系統，不過在更換前夕，《香港01》揭發系統出現問題，有可能導致列車在分線行駛時，例如火炭及馬場站、羅湖及落馬洲站等，錯誤跟隨上一列車行駛的路段，而進入錯誤的車站。最終港鐵煞停更換，並設獨立調查委員會。

《香港01》其後在同年11月再揭發信號系統於試車期間，出現「假衝燈」事故，誤判列車衝燈，令控制中心更一度要求所有列車停駛，但實際上列車未有衝燈。

運房局近日向立法會提交文件，交代沙中線工程最新進度。被揭發信號系統問題前，港鐵已指過海段目標通車期為2022年第一季，但當時已多次指「充滿挑戰」。在最新的文件中，進一步指「能否維持 2022 年第一季的目標通車日期， 東鐵線新信號系統解決方案的進展及追回進度措施的成效至為關鍵。」

文件續指，路政署和港鐵正就東鐵線暫緩更換新信號系統事件，對過海段通車日期的影響 作出評估。換言之，即過海段可能受信號系統問題，再一度延期通車。