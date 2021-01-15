休班消防員旺角示威活動被捕　盼能早日與家人團聚　囚34月

休班消防員前年11月在旺角示威活動中，把汽油彈丟棄在地上，被捕時作反抗，並被搜出彈簧刀、鐵筆等。他與兩名男子早前承認非法集結、管有違禁武器等共6項控罪，今（15日）在區域法院聽取判刑。消防員被捕後未能陪妻產子，妻更患有抑鬱，他律師求情時強調，消防員被告承諾不會再犯法，並盼能盡快與妻子及2名年幼的子女團聚。法官祁士偉指該消防員被告以後將不能再任公職，已是很大的懲罰，判他入獄34月。同案的26歲被告則被判入獄28個月，另一名17歲被告則被判入更生中心。

被捕時被搜出藏彈簧刀等

3名被告為方志雄（34歲，消防員）、17歲林姓男學生及趙皓雋（26歲，銀行職員）。方承認非法集結、抗拒警員、管有違禁武器、管有物品意圖損毀財產及管有無線電通訊器具共5罪，涉案物品包括彈簧刀、鎚、鐵筆、4枚汽油彈及無線傳聲器。另兩被告亦承認非法集結罪，其中趙另承認管有物品意圖損毀財產，即兩個汽油彈及兩個打火機。

被捕時打中警員頭盔面罩

案情指，去年11月10日大批示威者在旺角彌敦道與山東街範圍集結，警方驅散期間拘捕3名被告。有警員目睹方手持汽油彈丟棄到路面，方被捕時激烈反抗，包括打中警員的頭盔面罩、用力把警員撐起。方其後被搜出身上攜有彈簧刀、無線傳聲器、鎚子、鐵筆、汽油彈等；而趙的背包則有汽油彈、打火機等。

被捕後未能陪伴妻子產子

方於前年 11 月被捕時，其患有產前抑鬱的妻子已快將臨盆，但方初時未獲保釋，未能陪伴妻誕下兒子，直至去年5月，方准以10萬元現金保釋外出，當時其子已近6個月大。方被捕後遭停職，此前任職消防員服務社會達10年，曾獲頒「花雞繩」。辯方求情時透露，方的妻子在方還柙期間產子，並患有抑鬱，方承諾日後會奉公守法，盼可盡快與家人團聚。

林在案中參與程度低

林姓被告的大狀則求情指他案發時年僅16歲，希望可應考即將舉辦的文憑試，師長亦認為他可以取得好成績。法庭早前為林索取感化、社會服務令、勞教中心、更生中心等報告，辯方指所有報告正面，林在案中參與程度低，請法庭考慮感化令或社會服務令。

趙的大狀則指他已還柙14個月，感化官指他關心社會，並非出於個人利益犯案，現已明白做錯。

旺角2019年11月10日有示威活動，並有路障起火。(詳看下圖)

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方未能再做公職已是很大懲罰

法官判刑時指3名被告參與非法集結，而案發時正值社會動亂時期。法庭就非法集結罪沒有量刑指引，判刑時會平衡被告更生及刑罰的阻嚇性。他指方要與家人分開，亦不能再做公職，已是很大懲罰。法官續道，方攜有對講機，反映他擔當協調角色，他手持的汽油彈亦會令非法集結升級。

法庭就方的非法集結罪以30個月監禁作量刑起點，就管有4枚汽油彈的控罪以48個月作起點，其餘3罪均以3個月為起點。方認罪獲減3分1刑期，部分刑罰同期執行，總共須入獄34個月。

趙全黑裝束屬加刑因索

法庭指趙以全黑裝束(black bloc)犯案，屬加刑因索，」就非法集結罪，以及管有兩個汽油彈及兩個打火機的控罪，分別以30個月及42個月作起點。趙同樣因認罪獲減3分1刑期，兩罪同期執行，入獄28個月。

至於林姓被告，法官認為控罪嚴重，須判處監禁式刑罰。他認為更生中心比勞教中心及教導所更適合，須判入更生中心。

案件編號：DCCC259/2020