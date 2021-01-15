房委會擬將鑽石山公屋轉綠置居　工聯會促預留作彩虹邨重建安置

房委會擬將位於鑽石山的大磡村二期公屋，轉為綠置居用途。工聯會今日（15日）到何文田房屋委員會總部遞交請願信，表明反對有關計劃，指此舉勢將延長公屋輪候時間。工聯會批評，綠置居細單位銷情一直較為慘淡，形容公屋改綠置居計劃，將有機會造成浪費。工聯會促當局保留大磡村二期公屋，並將公屋預留作彩虹邨重建，作安置受影響居民用途。

房委會策劃小組委員會通過將黃大仙鑽石山綜合發展區(即前大磡村地皮)公共租住房屋發展計劃第二期，轉為「綠表置居計劃」項目。（資料圖片／歐嘉樂攝）

房委會擬將大磡村二期公屋「由租轉買」改為綠置居項目。工聯會九龍東總幹事鄧家彪聯同社區主任，今日（15日）到何文田房委會總部遞交請願信。鄧指，公屋需求本已迫切，將公屋單位轉為綠置居單位，勢將延長公屋輪候時間；另外，一人單位等細單位較難吸引市民購買，銷情慘淡，若將大磡村轉為綠置居，更容易造成空置，浪費資源。

鄧家彪促當局將大磡村二期維持公屋用途，並預留單位作彩虹邨重建時安置居民用途。他指出，彩虹邨老化情況嚴重，不少單位都有出現石屎剝落、鋼筋外露，重建彩虹邨可有助增加公屋單位供應量，而鄰近的大磡村，則十分適合用作重建彩虹邨的安置屋邨，為居民原區安置。