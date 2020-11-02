綠置居｜單身人士開始揀樓逾1700伙可選購　買家：選擇唔多焗住揀

房委會綠置居2019計劃推售柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，兩個項目合共3,696個單位，並於6月開始揀樓。房委會今日（2日）起邀請單身申請者揀樓，由於銷情不理想，現時剩下逾1700伙單位可供單身人士選購，較房委會為一人申請者預留的400個配額多超過3倍，更是2014年復售資助房屋以來，最多單位供單身人士選購的一次。 有單身準買家對剩下多個單位選購感開心，又能成功購入第一心儀單位。他稱，租住公屋會面對加租，希望趁機入市，又稱為買樓儲蓄兩年。不過亦有為父母置業的市民稱單位選擇不多，加上大部份是細單位，形容自己「焗住揀」。

房委會表示，綠置居2019計劃剩下1,746伙可供一人申請者選購，較預留的400個配額多超過3倍。房委會今日首日安排170名一人申請者揀樓，並分為3個時段。於早上10時30分的時段，有約20多人排隊入場聽簡介會。

從事保險業的陳先生，與現居牛頭角公屋單位的父母選購單位，他們最後購買青衣青富苑一個200多平方呎的單位。今次有逾千伙單位供一人申請者選購，不過陳先生稱不覺得多選擇，稱因柴灣蝶翠苑的單位望向墳場，最終選購青富苑，「柴灣心儀嘅單位都揀唔落手，就焗住揀青衣。」

買家：唔係特別鐘意 但價錢吸引

他又稱，為首次申請資助房屋單位，但怕下次未能成功抽中，「唔特別鐘意嗰層啲單位，但都費時博。」他稱自住於私樓，認為租住公屋為「幫政府供樓」，希望可趁機協助父母上車。他會協助父母供樓，認為價錢吸引，供樓壓力不大，但希望於現時經濟環境差的情況下，可再調低價格。

申請者購入心儀單位 多單位選擇感開心

李先生選購柴灣蝶翠苑一個單位，他本身於慈雲山慈樂邨居住，但認為現址甚為嘈吵，而自己曾親身到訪蝶翠苑，指該處環境較好，加上自己於港島上班會較方便。他對於能選購心儀單位感開心，認為一來難抽中，二來過往少有如此多單位可供單身人士選購。

他稱首次抽綠置居，認為租住公屋日後會面對加租問題，加上入息可能會超過上限，希望趁機入市。單位首期約為6萬元，他稱儲蓄有兩年時間，平日會減省交通費，如上班會行路再接駁港鐵。

張女士居於柴灣公屋單位，選購柴灣蝶翠苑高層一個單位，又指女兒會為她供樓。她稱現居於柴灣約200平方呎的公屋單位，距離蝶翠苑路程約15分鐘。她稱現居單位樓齡達40年，有漏水及石屎剝落情況，新買單位面積雖然細，但「好過無」，又稱「個女話好過住公屋」。

約6人爭一個單位

今期綠置居共接獲約4.8萬份申請，當中單身申請者約有1.1萬人，換言之，單身人士最終變成約6人爭一個單位，上車機會大增。