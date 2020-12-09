綠置居｜揀樓歷時近半年終結束　523伙賣不出　復售居屋後首次

綠置居2019計劃推售柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，兩個項目合共3,696個單位，由6月29起開始揀樓，至今已約五個月。揀樓程序今日（9日）正式結束，但今期卻罕有「賣剩蔗」，尚餘523伙未售，屬2014年復售居屋後首次。

今期綠置居推售的柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，己結束揀樓程序。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

揀樓次序排最後的單身申請者，在11月2日起開始邀獲揀樓，至今已逾超過一個月，房委會今日邀請最後一批人、共260位申請人揀樓，有35人到場，並有18個單位獲選購，最後青富苑及蝶翠苑分別尚餘516伙及7伙未售，當中全部是最細單位，實用面積只得187至189平方呎。

揀樓甩底率高達九成

今期綠置居反應較冷淡，項目由6月29日起開始揀樓，一共邀請了5.28萬人，但至今日出席揀樓只有約5069人，甩底高達90.4%。房委會資助房屋小組主席黃碧如接受傳媒訪問時曾承認項目銷情冷淡。

景泰苑僅用40天沽清

翻查資料，房委會首個綠置居項目、位於新蒲崗的景泰苑在2017年起揀樓，857伙單位於僅40天便沽清；在2019年揀樓的長沙灣麗翠苑，則用約2個月時間售出全部2,545伙單位。



而今期綠置居曾因新冠肺炎疫情暫停揀樓逾月，又因8號風球「浪卡」襲港已暫停揀樓一天，整個揀樓程序歷時約五個月。