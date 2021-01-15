仁石樓有09室住戶被衛生署遺忘　等通宵至今午仍未撤離靠鄰居接濟

葵涌石蔭邨仁石樓共6人確診或初步確診新冠肺炎，涉及3個不同樓層、同一座向的09室單位，衞生署衞生防護中心昨日（14日）表示，所有09號單位的居民需要撤離，凌晨時份開始陸續離開。

居於仁石樓高層09室的住戶吳女士指，從凌晨等待至下午仍未被安排撤離，亦未有接到衛生署通知，需要靠同層鄰居接濟。由於住戶吳女士本身為罕有病患者，加上家中有年逾七旬的母親，形容心情忐忑，希望能盡快獲安排撤離。

協助吳女士的葵青區議員尹兆堅稱，09號單位的居民於早上約7時已撤離，於早上8時多接獲吳女士求助後已聯絡衛生署等部門，惟對方指獲悉事件會安排撤離，但等待至下午仍未有消息。他批評有關部門於統籌上出錯，形容事件離譜。

葵涌石蔭邨仁石樓高層09室的住戶吳女士稱，知道凌晨時份開始撤離住戶後，當時保安指會有衞生署人員上門拍門通知，由於怕錯過工作人員的拍門聲，於是她只可與母親輪流睡覺休息。不過，她們從凌晨3時等候至早上8時多仍未有人拍門，亦未有任何電話通知。她的母親於早上下樓向保安查詢是否無需要撤離，惟對方稱有人曾拍門但其家中無反應，指她們一家仍需要檢疫，要求她們留在家中。由於現時外賣服務不派送往其單位，唯有靠鄰居協助購買食物後放在其家門前。

住戶心情忐忑

她與同住的妹妹為罕有病患者，而母親亦已70多歲，至今仍未獲通知將送往哪個檢疫中心，擔心若送到鯉魚門或竹篙灣檢疫中心，將需要帶更多禦寒衣物，形容心情忐忑。她又指，由於她與家人的公屋證下分別有07號及09號單位，懷疑衛生署人員「睇漏眼」，批評有關部門離譜，未有每戶拍門確認。

+ 7 + 7 + 7

尹兆堅批統籌的人員錯漏百出

葵青區議員尹兆堅指，09號單位的居民於早上約7時已完成撤離，惟於早上約8時多接獲吳女士求助，指她們一家仍未獲通知及安排撤離。他隨即於早上約9時就事件通知衞生署、房屋署及民政事務署，其後獲衞生防護中心回覆指已知悉事件，將會安排撤離，不過至下午2時多仍未安排撤離。他指，明白前線人員工作辛苦，但批評負責統籌的人員錯漏百出，「就算人手不足都係行政失當。」他又指，衞生署原本安排09號單位居民於早上撤離，惟經要求下才凌晨時份開始撤離，而當中有住戶帶同行李離開仁石樓，「唔知係唔係09室居民。」他批評，港府於疫情發生一年後仍出錯，斥做法「離譜」。

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼