石蔭邨仁石樓須強檢　一早大排長龍　居民：驚到飯都食唔落

葵涌石蔭邨仁石樓共6人確診或初步確診新冠肺炎，涉及3個不同樓層、同一座向的09室單位，衞生署衞生防護中心昨日（14日）表示，所有09號單位的居民需要撤離，其他居民或曾在指定時間內逗留超過2小時的人士，需要接受強制檢測。 今日(15日)早上十時，已有大批居民排隊輪候做檢測，有居確診樓層的居民表示，昨日得知消息後「飯都食唔落」，但相信自己單位的喉管與09室並不相同，風險不大。亦有住戶指，曾經眼見有出入的居民不戴口罩，故較少帶孫女外出。

1月15日，葵涌石蔭邨仁石樓居民或曾在指定時間內逗留超過2小時的人士，需要接受強制檢測。（梁鵬威攝）

葵涌石蔭邨仁石樓共6人確診或初步確診新冠肺炎，涉及3個不同樓層、同一座向的09室單位，分別在14樓、16樓及26樓。衞生署衞生防護中心昨日（14日）表示，居民或曾在指定時間內逗留超過2小時的人士，需要於17日前接受強制檢測。

相達生物科技國際有限公司在石仁樓對出的廣場設立流動採樣站，於今日（15日）早上十時至晚上八時起投入服務，至本月17日。早上十時，已有約百名居民排隊輪候做檢測，人龍長達圍繞廣場一圈；地面上亦有相關指示，等候做檢測的居民需要分隔約一米距離等候。

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居確診樓層 王女士：驚到飯都食唔落

居仁石樓26樓的王女士指，昨晚從新聞得知大廈有多宗確診的消息後，直言「我噚晚知道食飯都食唔落，真係好驚呀我」。港大微生物學系講座教授袁國勇及其他專家昨日到場視察，提到不排除有病毒經喉管向上或向下傳播。雖然居於現確診的樓層，但王女士相信，自己單位的喉管與09室並不相同，加上每次如廁後都會蓋上廁蓋以及經常倒水至去水渠，因此認為風險並不大。

她又透露，因為需要上班，故於九時多便落樓排隊做檢測，已等候約一小時，不過認為「好快啫，（當局）安排好好」。

居仁石樓高層、帶同孫女做檢測的張太指，仔女為她和丈夫於周末預約了酒Staycation慶生，故急於取得陰性證明方可入住酒店。（曾凱欣攝）

因慶生住酒店急拎證明 張太：曾見居民唔戴口罩

居仁石樓高層、帶同孫女做檢測的張太指，因為臨近生日，仔女為她和丈夫於周末預約了酒店Staycation慶生，故急於取得陰性證明方可入住酒店。不過，她覺得「如果去唔到都冇辦法」，大廈現多宗確診，她亦感到無奈，「經喉管大家都唔想，如果爆咗出嚟都冇辦法」，但慶幸自己並非居於有確診個案的樓層。排隊輪候做檢測的人龍長達圍繞廣場一圈，張太就未有預計輪候時間，雖然有議員提醒可以於今日稍後時間再做檢測，不過因為急於取得證明，故「都要照排」。

孫女被問到是否擔心疫情，她就指「擔心，因為驚中咗之後會死」。張太亦透露，日常較少帶孫女外出，因為「上落比較麻煩」，亦都曾經眼見有居民不戴口罩，她無奈指「（唯有）自己保護自己先，唔可以強求，提到就提、提唔到係人哋選擇（不戴口罩）」。

李先生指，往年年初一和年初三都會外出拜年，不過今年因為疫情，家人亦都決定取消。（曾凱欣攝）

為做檢測請假 李先生：新年取消拜年

另一位居民李先生指，因為得知大廈需要強制檢測故向公司請假，老闆得知後反應不大，自己亦打算完成檢測後可能會回到公司工作。與家人一同等候做檢測的他都直言，對於大廈連續現多單確診感到擔心，「始終自己中，屋企人都要隔離」。農曆新年將近，李先生指往年年初一和年初三都會外出拜年，不過今年因為疫情，家人亦都決定取消。