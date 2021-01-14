新冠肺炎｜增29宗確診　多3幢大廈強檢　石蔭邨仁石樓或垂直傳播

本港今天（14日）新增29宗新冠肺炎確診個案，26宗本地感染中有13宗屬源頭不明，初步確診有30多宗。油麻地新填地街20至26號連日來有多人染疫，同樣是雙數單位的24號大廈再添一宗個案。 衛生署衛生防護中心宣布今日再多3幢大廈的居民須進行強制檢測，分別是元朗朗屏8號一座、油麻地上海街163至165號和葵涌石蔭邨仁石樓。而在該3幢大廈中，石蔭邨仁石樓共3個同座向單位染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，擔心在大廈有病毒垂直傳播。

油麻地新填地街20至26號雙數號碼門牌唐樓爆疫，累計27宗確診個案，涉及13個單位。(黃舒慧攝）

和早前個案相關的有2宗屬中九龍幹線地盤群組，連同密切接觸者，累計22人確診。將軍澳藍田隧道地盤亦新增2宗個案，共40多人確診。

再有3幢大廈須要強制檢測，包括元朗朗屏8號一座，有兩個不相關的單位感染，其中一個單位3人確診，另一個單位有1人確診。油麻地上海街163至165號有兩個單位確診，涉及2人。

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須強制檢測的葵涌石蔭邨仁石樓的一個單位共4人確診，有一個單位1人確診，另有1名同一幢大廈的住戶初步確診。張竹君表示，受感染單位雖然相隔有一定層數，但這3個單位均是09號室，擔心有垂直傳播，需要檢視喉管。她指，大廈未納入強制檢測已有3個單位感染，擔心有隱形患者尚未找出。故政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇和環保署人員到場視察，會視乎建議採取應對措施。