新冠肺炎｜增38個案　廟街疫區爆疫　張竹君問記者：你建議應點做

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（15日）公布新增38宗個案，當中3宗為輸入個案，而在35宗本地個案中，有14宗屬源頭不明，另有40多宗初步陽性個案。相連個案方面，中九龍幹線中段隧道工程群組再新增4人確診，餘下其他相關個案17宗。另有兩幢大廈被列強制檢測，涉及柴灣峰華邨曉峰樓和油麻地碧街15至27A號。 早前出現疫情而需撤離的石蔭邨仁石樓，仍有一戶聯絡中；「廟街疫區」內新填地街20至26號共90名居民已撤離檢疫，會再檢查有否住戶未離開。 在今日記者會上，平時盡量回答記者問題的衞生防護中心傳染病處主任張竹君對有記者追問石蔭邨及新填地街防疫相關工作時，罕有出現火藥味，反問記者「咁你建議如何呢」、「所以你可以建議究竟應該點樣做呢？」

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增38宗個案，編號為9416至9453

。新增確診者有21男17女，年齡介乎6個月至75歲。輸入個案有3宗。



增兩幢大廈須強檢



今日多兩幢大廈被列強制檢測名單。柴灣峰華邨曉峰樓有兩個同號數單位出現確診者，1個單位有1名確診者，另一單位有4人確診，他們是家人。油麻地碧街15至27A號亦有兩單位出現確診者，各一人受影響。

油尖旺區疫情令人關注。張竹君表示，新填地街20至26號有90名住戶已撒離，會留意有否住戶未找到。至於石蔭邨仁石樓，她相信除了一戶早前誤以為無人居住而未聯絡到外，其餘全數住戶已撤離，已在大廈取環境樣本做檢測。

▼1月15日，石蔭邨仁石樓居民到流動採樣中心進行強制檢測▼

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張竹君反問記者：咁你建議如何呢

連日來衞生署處理「廟街疫區」情況備受批評，張竹君在回答完記者提問有關新填地範圍爆發及仁石樓環境樣本未有結果是否涉及人手問題後，現場另有記者追問，張竹君反問記者「咁你建議如何呢」、「所以你可以建議究竟應該點樣做呢？」張續指，現已收緊至有單位一個個案已強制檢測，集中在可以找到個案的地方，及呼籲其他不適人士檢測，現時當區有免費檢測。

由於該記者追問時沒有用咪，直播聽不到其問題為何令張竹君會作出反問。

▼1月14日，石蔭邨仁石樓爆疫列強制檢測大廈▼