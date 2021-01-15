新冠肺炎｜內地首次在雪糕樣本驗出病毒　生產原料使用進口奶粉

天津市疾控部門通報指，對當地一家食品公司送檢的雪糕樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現雪糕樣本檢測結果呈陽性，並表示該批貨品生產原料包括新西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品。 內地此前已通報多宗進口冷鏈食品外包裝核酸檢測呈陽性，並稱是一些本土疫情的感染源。但從雪糕驗出新冠病毒還是首例。

進入冬季後，中國多地接連出現零散的新冠病例。（新華社）

天津市防控指揮部14日發布消息，津南區疾控部門在對天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本進行核酸檢測時，發現3份雪糕樣本檢測結果呈陽性。帶有新冠病毒的雪糕樣本分別來自朱古力口味雪糕（批號20210105）、士多啤梨口味雪糕（批號20210106）、香芋口味雪糕（批號20210107）。

消息指，涉疫雪糕一共生產出4,836箱，現場封存2,089箱，出售的2,747箱中1,812箱批發售往外地，在天津銷售的935箱中絕大多數還未售出，截至目前真正通過零售進入天津市場的僅65箱共390盒。目前相關部門正在對這65箱的銷售去向進行追蹤。涉疫雪糕為家庭分享裝，每盒淨含量450克。對病毒來源的追溯仍在進行中。

此前，涉事企業直接接觸貨品工作人員分別按規定於1月7日、10日進行了定期核酸檢測，檢測結果均為陰性。

截至1月14日14時，當地已對企業進行全面封控，禁止人員及貨品進出；已對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤；對企業所有從業人員開展流調，進行隔離和核酸、抗體檢測，對從業人員家屬實施居家隔離；對企業的銷售鋪面均暫停營業，開展人員流調和核酸、抗體檢測；對原材料、現存貨品、企業內外環境、員工宿舍等進行全覆蓋式核酸採樣檢測和消毒。

目前，相關從業人員1,662人已全部管控並進行檢測，其中700人核酸檢測結果顯示為陰性，其餘結果待出。